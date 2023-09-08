Livaneli ve Farantouri, Atina'da dostluk konseri verdi

Atina Akropolisi'nin yanındaki antik Herodes sahnesinde verilen konser, iki sanatçının 40 yılı aşkın süredir süren dostluğunun bir göstergesi olarak, hem Türkiye hem de Yunanistan'da yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlere ithaf edildi.

Atina Akropolisi'nin yanındaki antik Herodes sahnesinde verilen konser, iki sanatçının 40 yılı aşkın süredir süren dostluğunun bir göstergesi olarak, hem Türkiye hem de Yunanistan'da yaşanan afetlerde hayatını kaybedenlere ithaf edildi.

Zülfü Livaneli ve Maria Farantouri'ye konserde Türk ve Yunan sanatçılardan oluşan bir orkestra eşlik etti. Geceye, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile birlikte Türk-Yunan yakınlaşmasının mimarlarından kabul edilen eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu da katıldı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Livaneli, Farantouri ile dostluğunun her zaman çok özel olduğunu belirterek, "2021'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü Yunan sanatçı Mikis Theodorakis'in de bu gece aramızda olduğuna inanıyorum" dedi.

Konser, Livaneli ve Farantouri'nin birlikte seslendirdikleri eserlerle başladı. Gece boyunca, iki sanatçının Türkçe ve Yunanca repertuarından çok sayıda ortak şarkı seslendirildi.

Konserin bir bölümünde, orkestra üyelerinin yağmur nedeniyle sahneyi terk etmek zorunda kalmasının ardından, Livaneli ve Farantouri ve diğer sanatçılar, bağlama sanatçısı Erdem Şimşek eşliğinde konseri sürdürdü.

"ATİNA'YI İNLETTİ"

Sosyal medya hesabından konserden bir paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da yağmur yağınca orkestranın gittiğini ifade ederek " Zülfü Livaneli'nin Atina konserinde yağmur başladı.

Orkestra gitti, bağlaması ile Erdem üstat ve büyük usta Zülfü Livaneli devam etti… 'Ötme bülbül ötme' diyerek Atina'yı inletti" dedi.

Akdoğan daha sonra ise, "Yağmurun dinmesiyle konser kaldığı yerden orkestra ile devam ediyor" diye yazdı.

Konser, Livaneli ve Farantouri'nin birlikte seslendirdikleri "Bilmem şu feleğin" isimli eserle sona erdi. Eserin sonunda, iki sanatçı, "Sen bana kardeş de ben sana bacı" şeklindeki sözlerle, dostluk mesajlarını bir kez daha dile getirdi.