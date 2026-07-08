Ahmet Yakupoğlu'nun İzinde: Nurhan Ağartan'ın Kişisel Resim Sergisi Açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Müzeler Koordinatörlüğü tarafından, Ahmet Yakupoğlu'nun sanat mirasını yaşatmak amacıyla Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde düzenlenen "Ahmet Yakupoğlu'nun İzinde" adlı kişisel resim sergisi, yoğun katılımla açıldı.

Kütahya'nın yetiştirdiği önemli ressamlardan Ahmet Yakupoğlu'nun öğrencisi olan ressam Nurhan Ağartan'ın eserlerinden oluşan serginin açılışına DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış töreninde konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ahmet Yakupoğlu'nun üniversiteye ve Kütahya'ya bıraktığı kültürel mirasın yaşatılmasının kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Yakupoğlu'nun hatırasının yaşadığı bu topraklarda, onun üniversiteye vakfettiği alan içerisinde sanatın yaşatılmaya devam ettiğini ifade eden Kızıltoprak, "Rahmetli Ahmet Yakupoğlu'nun hatırasının yaşadığı bu topraklarda, üniversitemize ve Kütahya'mıza vakfettiği bu bahçede Türk sanatına ve Türk kültürüne hizmet eden bütün değerlerimizi anıyoruz. Ahmet Yakupoğlu sadece büyük bir ressam değildi. Aynı zamanda birçok sanatçının yetişmesine maddi ve manevi destek veren, çevresine ilham olan çok kıymetli bir kültür insanıydı. Bugün burada gördüm ki Kütahya'da dokunmadığı, katkı sunmadığı neredeyse hiçbir sanatçı kalmamış" dedi.

Üniversite olarak Ahmet Yakupoğlu'nun vakfiyesinde yer alan sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiklerini dile getiren Rektör Kızıltoprak, yapılan tüm çalışmaların sanatın ve kültürün yaşatılması amacı taşıdığını söyledi.

"Lütfen üretmeye, eser vermeye ve burada sergiler açmaya devam edin"

Sergi açılışından önce Ahmet Yakupoğlu'nun hayattayken gerçekleştirdiği sanat sohbetlerini hatırlatan samimi bir buluşma gerçekleştirdiklerini anlatan Süleyman Kızıltoprak, "Bugün rahmetlinin sağlığında yaptığı toplantıların bir benzerini yaptık. Ocağımızda çay kaynattık, fırınımızdan simit aldık ve bahçede sanatçılarımızla bir araya geldik. Her toplantıda olduğu gibi bugün de çok güzel şeyler öğrendim. Siz sanatçılarımız gerçekten çok büyük bir değersiniz. Hem kişiliğiniz hem de ortaya koyduğunuz eserler bizim için çok kıymetli. Lütfen üretmeye, eser vermeye ve burada sergiler açmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Nurhan Ağartan'ın İstanbul'dan gelmesine rağmen kalbinin her zaman Kütahya ile attığını söyleyen Rektör Kızıltoprak, serginin yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını, aynı zamanda Ahmet Yakupoğlu'nun hatıralarının yeniden canlandığı anlamlı bir buluşma olduğunu vurguladı.

Konuşmasında gençlere de seslenen Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, sanatın gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz bu sanatı geleceğe iz bırakmak için yapıyoruz. Gençlerimizin değerlerini unutmaması, bu kültür ikliminde yetişmesi ve geleceğin sanatçıları olması için çalışıyoruz. Geçmişimizi bileceğiz ama geçmişte yaşamayacağız. Türkiye'nin dünyanın güçlü ülkelerinden biri olması sadece savunma sanayisiyle, ekonomiyle, sağlıkla ya da eğitimle değil; aynı zamanda sanatla mümkün olacaktır. Siz sanatçılarımızı dünyaya ne kadar iyi tanıtabilirsek kültürümüzü ve değerlerimizi de o kadar güçlü yaşatmış oluruz."

Kızıltoprak, serginin hazırlanmasında emeği geçen ressam Nurhan Ağartan'a, Ahmet Yakupoğlu Müzesi Müdürü Pınar Yazgaç'a ve programa katılan tüm sanatçılar ile sanatseverlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

"Ahmet Yakupoğlu'nun öğrencisi olmanın kendisi için büyük bir gurur"

Serginin sahibi ressam Nurhan Ağartan ise yaptığı konuşmada, Kütahya doğumlu olduğunu, uzun yıllar Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim elemanı olarak görev yaptıktan sonra kesin dönüş yaparak yeniden memleketine yerleştiğini söyledi.

Ahmet Yakupoğlu'nun öğrencisi olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Ağartan, çocukluk yıllarından itibaren hocasının sanat anlayışını örnek aldığını belirtti.

"Çocukluğumdan beri onun üslubuyla resimler yapmaya, onun açtığı yolda yürümeye ve öğrenciler yetiştirmeye gayret ettim." diyen Ağartan, Ahmet Yakupoğlu'nun evinde, bahçesinde ve onun adına kurulan müzede ilk kişisel sergisini açmanın kendisi için tarif edilemez bir manevi anlam taşıdığını dile getirdi.

Serginin yalnızca kişisel bir sanat etkinliği olmadığını, aynı zamanda hocasına duyduğu vefa ve saygının bir göstergesi olduğunu ifade eden Ağartan, "En büyük arzum Ahmet Yakupoğlu'nun sanat anlayışını, resimlerini ve oluşturduğu ekolü yaşatabilmek. Onun yaptığı çalışmaların izinde, kendi sanat bakışımla yeni yorumlar ortaya koyarak bu yolu devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.

Sanatseverlerden büyük ilgi gören sergide, Nurhan Ağartan'ın Ahmet Yakupoğlu ekolünden izler taşıyan eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, hem Ahmet Yakupoğlu'nun sanat mirasını yaşatması hem de bu mirasın yeni kuşak sanatçılar tarafından geleceğe taşınması açısından anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı