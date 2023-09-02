Kütahya Belediyesi, Evliya Çelebi'nin Torunları Geziyor Kültür Turları kapsamında Bursa'ya kadınları götürdü

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Evliya Çelebi'nin Torunları Geziyor Kültür Turları çerçevesinde kadınlar Bursa'ya götürüldü. Gezi sonrası Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından karşılanan kadınlar, organizasyon için teşekkürlerini iletti.

Bursa'ya giden kadınlar, şehire dönüşte Belediye Başkanı Alim Işık tarafından karşılandı

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesinin organizasyonuyla " Evliya Çelebi'nin Torunları Geziyor Kültür Turları" çerçevesinde Bursa'ya giden kadınlar, şehre dönüşte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından karşıladı.

Kütahya Belediyesinin, "Evliya Çelebi'nin Torunları Geziyor Kültür Turları" çerçevesinde kültür gezilerine devam ediyor. Yapılan çekiliş sonucu talihli vatandalar, Bursa gezisinde tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Hazretleri Türbesi, 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, Cumalıkızık, Yeşil Türbe, Tophane, Orhan Gazi Türbesi, Osman Gazi Türbesi ve Koza Han gibi birçok yeri ziyaret etmenin keyfini çıkardılar.

Geziye katılan Kütahyalı kadınlar, organizasyon için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.