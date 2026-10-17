Kilis'te Biber Festivali başladı, Vali kırmızı biberde Türkiye üçüncülüğünü vurguladı

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Kilis'te düzenlenen Biber Festivali, yürüyüş ve konser programlarıyla coşkulu anlara sahne oldu. Hacı Cümbüş Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kilis'te düzenlenen Biber Festivali kapsamında Hacı Cümbüş Camii'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Kent protokolünün de katıldığı programda vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, festivalin kentin değerlerini tanıtmak açısından önemli olduğunu belirtti. Kilis'in tüm bileşenleri ve aktörleriyle düzenlenen etkinlikle kentin değerlerini en güzel şekilde tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Kalaylı, Kilis biberinin de bu değerlerden biri olduğunu kaydetti.

Kilis'in biber üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kalaylı, kırmızı biber üretiminde Türkiye üçüncüsü, salçalık biber üretiminde ise sekizinci sırada olduklarını belirterek, amaçlarının üretimi daha da geliştirmek ve büyütmek olduğunu söyledi. Kalaylı, festival aracılığıyla bu potansiyeli tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Programın sonunda Mehmet Yakar ve Aydilge konser verdi. Konserlerle renkli anların yaşandığı festivalin ilk günü sona ererken, etkinliklerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı