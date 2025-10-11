Kastamonu'da Ayı Yavrularına İnsanlardan Destek

Kastamonu'nun Küre ilçesinde kara yolunun kenarında ormanlık alanda görülen 2 ayı yavrusu, bölge sakinlerince besleniyor.

Annelerinin araç çarpması sonucu öldüğü düşünülen ayı yavruları, bir süredir Kastamonu-Küre kara yolunun ilçe girişi yakınlarında görülüyor.

Bir yaşlarında oldukları tahmin edilen ayıları gören vatandaşlar, bölgeye yemek bırakmaya başladı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ilçenin yanı sıra çevre ilçelerden ayıları görmeye gelenler hem onları besliyor hem de özçekim yapıyor.

Ayıları görmeye gelenlerden Furkan Okur, AA muhabirine, Küre ilçesinde aile hekimliği yaptığını söyledi.

Kastamonu'da ikamet ettiğini belirten Okur, "Her gün sabah 8'de mesaiye geliyoruz, akşam 5 sularında eve dönüyoruz. Her gün görüyorduk, bugün de denk geldi. Baktık vatandaşlar var, biz de inip bakalım dedik. Sabah akşam selamlaşıp gidiyoruz. Bölgenin maskotu oldular." dedi.

"Görenler, 'Oradaysa bizi de götürün' diyor"

Taksici Ergun Gökgöz ise ayıların bölge sakinlerince beslendiğini dile getirerek, "Ayı izlemeye geliyorlar. Biz de arada bir müşteri getiriyoruz buraya. Ayıların fotoğrafını çektiğimizde sosyal medyaya atıyoruz. Görenler, 'Oradaysa bizi de götürün' diyor. Biz de getiriyoruz, sonra fotoğraf çekip gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

İmam hatip Sedat Kaysel de bölge halkının ayıları çok sevdiğini vurgulayarak, "Ayılar ilçemizin adeta maskotu haline geldi. Vatandaşımız da sağ olsun, çok merhametli. Gelen giden ekmek atıyor. Hatta Doğanyurt ilçesinden bir ağabeyimiz elma getirdi, verdi. Çevre illerden bile görmeye gelenler olduğunu duyduk. Vatandaşlarımız ayıyı merak ediyor, görme fırsatını da burada yakalıyor." diye konuştu.

"Yaban hayvanlarının insan kaynaklı gıda kaynaklarına alışması, yaşamlarını olumsuz etkiliyor"

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özkan Evcin ise Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yoğun yayılış gösteren bozayıların yüksek öğrenme yeteneğine sahip memeliler olduğunu söyledi.

Bozayıların son zamanlarda iklim değişikliği ve diğer olumsuz unsurlar nedeniyle doğal besin kaynaklarına ulaşımının zorlaştığına işaret eden Evcin, bu nedenle kolay erişilebilir besin kaynaklarını tercih etme eğiliminde olduklarını anlattı.

Bu durumun yaban hayvanlarında çöplükler veya yerleşim yerleri çevresinde yiyecek bulmaya alışma davranışı olarak karşılarına çıktığına dikkati çeken Evcin, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanlarının insan kaynaklı gıda kaynaklarına alışması, türlerin doğal beslenme davranışlarını, mevsimsel yaşam döngülerini ve doğadaki ekolojik rollerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bu durum insan-yaban hayatı çatışmalarının daha da artmasına neden olabilmektedir."

"Bu yiyeceklere alışan hayvanlar yiyeceğin kaynağı kesildiğinde agresif davranabilir"

Evcin, bu nedenle bozayı popülasyonlarının sağlıklı şekilde korunması ve sürdürülebilir insan-yaban hayatı ilişkilerinin sağlanması için insan kaynaklı besinlerle yaban hayvanlarının beslenmemesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yiyeceklere alışan hayvanlar yiyeceğin kaynağı kesildiğinde daha agresif ve beklenmeyen davranışlar gösterebilme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda evsel atıkların ve çöplerin güvenli biçimde depolanması, kamp alanlarında yiyeceklerin korunaklı şekilde saklanması, tarımsal atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi gibi önlemler önem arz etmektedir."