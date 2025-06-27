Karaman'da renkli halk oyunları şöleni! Vali ve ekibi yöresel kıyafetlere büründü

Türk Halk Oyunları Şampiyonası Karaman'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli halk oyunları kıyafetiyle katılarak şampiyonaya renk kattı. Vali ve ekibi şampiyonanın açılışına Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunları kıyafetleriyle katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Çiçekli "Hayatımda ilk defa böyle bir kıyafetle konuşma yapıyorum. Benim için de unutulmaz bir an. Kültür faaliyetlerin, tarihi geçmişimizin, kadim medeniyetimizin bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından halk oyunları etkinliklerini çok değerli buluyoruz. Bu değerlerimizin korunması için tüm okullarımızda öğrencilerimizin bu kulüplerde etkinliklere katılmasını istiyoruz. Bugün de bu projeye güzel bir yön vermiş olduk" dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise "Karaman'da yapılan çok büyük bir organizasyon. Bu tür organizasyonlar, kültürel mirasımızı yaşatmanın ve birlik ruhunu pekiştirmenin en güzel yoludur. Türkiye'de ilk kez protokol yöresel halk oyunları kıyafetlerimizi giyerek bize destek verdi. Halk oyunları camiası olarak çok mutluyuz. Oldukça keyifli bir atmosferde şampiyonamızı gerçekleştiriyoruz. Umarım bunun devamı da gelir. Diğer illerde de Valilerimiz ve devlet büyüklerimizle iş birliğinde oluruz. Ben Valimize ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Karamanoğlu Mehmet Bey Ãœniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Jandarma Komutanı Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Rektör yardımcısı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Sevval Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Kültür Müdürü Murat Pekergin, Defterdar Aliaddin Karpınar, Belediye Meclis üyesi Yusuf Bilgin katıldı. Şampiyonayı Egem Dans birincilikle tamamlarken, Nefestanbul ikinci ve Akşehir üçüncü oldu.