Karaman'da renkli halk oyunları şöleni! Vali ve ekibi yöresel kıyafetlere büründü

Karaman'da renkli halk oyunları şöleni! Vali ve ekibi yöresel kıyafetlere büründü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karaman'da renkli halk oyunları şöleni! Vali ve ekibi yöresel kıyafetlere büründü
Haber Videosu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen "Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası" Karaman'da düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerin yarıştığı şampiyona renkli görüntülere sahne oldu. Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve ekibinin yöresel kıyafetlerle katıldığı şampiyona sıcak bir havada gerçekleşti. Şampiyonanın kazananı Egem Dans oldu.

Türk Halk Oyunları Şampiyonası Karaman'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli halk oyunları kıyafetiyle katılarak şampiyonaya renk kattı. Vali ve ekibi şampiyonanın açılışına Türkiye'nin çeşitli yörelerinden halk oyunları kıyafetleriyle katıldı.

Karaman'da renkli halk oyunları şöleni! Vali ve ekibi yöresel kıyafetlere büründü

Açılış konuşmasını yapan Vali Çiçekli "Hayatımda ilk defa böyle bir kıyafetle konuşma yapıyorum. Benim için de unutulmaz bir an. Kültür faaliyetlerin, tarihi geçmişimizin, kadim medeniyetimizin bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından halk oyunları etkinliklerini çok değerli buluyoruz. Bu değerlerimizin korunması için tüm okullarımızda öğrencilerimizin bu kulüplerde etkinliklere katılmasını istiyoruz. Bugün de bu projeye güzel bir yön vermiş olduk" dedi.

Karaman'da renkli halk oyunları şöleni! Vali ve ekibi yöresel kıyafetlere büründü

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler ise "Karaman'da yapılan çok büyük bir organizasyon. Bu tür organizasyonlar, kültürel mirasımızı yaşatmanın ve birlik ruhunu pekiştirmenin en güzel yoludur. Türkiye'de ilk kez protokol yöresel halk oyunları kıyafetlerimizi giyerek bize destek verdi. Halk oyunları camiası olarak çok mutluyuz. Oldukça keyifli bir atmosferde şampiyonamızı gerçekleştiriyoruz. Umarım bunun devamı da gelir. Diğer illerde de Valilerimiz ve devlet büyüklerimizle iş birliğinde oluruz. Ben Valimize ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Karaman'da renkli halk oyunları şöleni! Vali ve ekibi yöresel kıyafetlere büründü

Etkinliğe Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Karamanoğlu Mehmet Bey Ãœniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Jandarma Komutanı Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Rektör yardımcısı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Sevval Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Kültür Müdürü Murat Pekergin, Defterdar Aliaddin Karpınar, Belediye Meclis üyesi Yusuf Bilgin katıldı. Şampiyonayı Egem Dans birincilikle tamamlarken, Nefestanbul ikinci ve Akşehir üçüncü oldu.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a "Evet" dedi
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.