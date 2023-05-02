Kakava ve Hıdırellez şenlikleri öncesi Edirne'de oteller dolup taşıyor

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren, baharın gelişini müjdeleyen Kakava ve Hıdırellez şenlikleri öncesi Edirne'deki otel ve pansiyonlarda boş oda kalmadı. Kakava ve Hıdırellez şenlikleri için taleplerin artarak sürdüğü belirtilirken, otel ve pansiyonların tamamının 1,5 ay öncesinden dolu olduğu açıklandı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren, baharın gelişini müjdeleyen Kakava ve Hıdırellez şenlikleri öncesi Edirne'deki otel ve pansiyonlarda boş oda kalmadı.

Roman kültürünün geleneklerinden, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu sene de kentte 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Şenliklerin en önemli merkezlerinden Edirne'de, otellerdeki 1264 oda ve 2 bin 465 yatağın tamamı 1,5 ay öncesinden doldu. Cuma günü saat 18.00'da tarihi Sarayiçi yarımadasında Kakava ateşinin yanmasıyla başlayacak kutlama programı, cumartesi sabahı yine aynı bölgede Tunca Nehri kıyısında Romanların suya dilek bırakması ve eğlence programıyla devam edecek.

Kentte renkli karakteriyle tanınan Çeribaşı Fikri Ocak da "Hazırlıklarımız tamamlandı sayılır. 1400 yıldan beri gelen bir gelenek. Baharın gelmesini, dostluğu, kardeşliği temsil eder. Halkın barış içerisinde buluşmasıdır. Kakava'da ilk önce sayın valimiz, belediye başkanımız ve ben de çeribaşı olarak 5 Mayıs'ta Kakava ateşini yakacağız. Şenliklerimiz çok farklıdır. Ateş yakılır, ateşin üzerinden atlarız, insanlar davullar ve zurnalar eşliğinde dans eder. 6 Mayıs sabahı da erkenden uyanırız. Genç kızlarımız gelinliklerini, delikanlılarımız da en güzel kıyafetlerini giyer ve Sarayiçi'ne geliriz. Herkes burada dileklerini diler. Bu yıl binlerce kişi gelecek, coşkuyla kutlanacak diye düşünüyorum" diye konuştu.