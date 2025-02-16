Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

KONVOYLA KAHTA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Kahtalı'nın cenazesi, havalimanından konvoyla Kahta'ya götürüldü. Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Buradaki törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Resul Kurt, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları Yunus Bülbül ve Mehmet Seske, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Çağrı Camisi'ne götürüldü. Kahtalı'nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.