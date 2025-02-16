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Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

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Antalya'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Kahtalı Mıçe" olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Kahtalı'nın tabutunun güllerle donatıldığı dikkatlerden kaçmazken yoğun bir katılımla gerçekleşen cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

KONVOYLA KAHTA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Kahtalı'nın cenazesi, havalimanından konvoyla Kahta'ya götürüldü. Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Resul Kurt, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları Yunus Bülbül ve Mehmet Seske, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Çağrı Camisi'ne götürüldü. Kahtalı'nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Kültür Sanat
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıİdi Amin:

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıSevim CELIK :

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun büyük sanatçıydı benim gözümde büyük halk sanatçısı yörenin şivesiyle çok güzel söylüyor Allah mekanını cennet etsin Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Cenazede türkü söylemek hangi dinim mezhebin veya ırkın gelenek görenegi veya farzı emri bilen varmı

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

Allah rahmet eylesin sadece bir gerçek var ki oda ölüm dur kurtuluş yok o yüzden her iki dünya içinde çalışılması gerek

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