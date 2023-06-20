İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde sona geliniyor

Başkan Tunç Soyer:

" İzmir'i dünya sinema sektörünün tercih edilen noktalarından biri haline getirmeye çalışıyoruz"

" İzmir, dünyanın en güzel sinema şehitlerinden biri olabilir"

İZMİR - İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, 22 Haziran'da sona eriyor. Festival direktörü Vecdi Sayar, jüri başkanı Zuhal Olcay ve jüri üyesi Pelin Batu ile birlikte festivale ilişkin basın toplantısı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'i dünya sinema sektörünün tercih edilen noktalarından biri haline getirmeye çalışıyoruz. İzmir, dünyanın en güzel sinema şehitlerinden biri olabilir" dedi.

16-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde sona yaklaşılıyor. Festivalde dereceye giren filmler açıklanmadan önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festival direktörü Vecdi Sayar, jüri başkanı Zuhal Olcay ve jüri üyesi Pelin Batu tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda festivale ilişkin değerlendirmede bulunulurken, İzmir'in sinema sektöründeki yerine de mercek tutuldu. Başkan Soyer, "İzmir'i dünya sinema sektörünün tercih edilen noktalarından biri haline getirmeye çalışıyoruz. İzmir, dünyanın en güzel sinema şehitlerinden biri olabilir. Sektörün en çok üretim yaptığı şehirlerden biri olabilir. Sinema Ofisi gibi çalışmalarımızı nihai amacı buna yönelikti. Bunu yapacak en iyi şehir İzmir'dir. Bu festival o kadar ilaç gibi geliyor ki bambaşka şeyler konuşup bambaşka şeyler hayal ediyoruz. Buna hepimizin ihtiyacı var. Hem bilgilenmemizi hem de umutlanmamızı sağlıyor" diye konuştu.

"Sinema sektörüne ev sahibi olacak en uygun kent"

Başkan Soyer ayrıca şunları söyledi: "İzmir'de bir film ve müzik festivali, çok heyecan verici. Yola çıktığımızda, İzmir'de böyle bir festivalin olmamasının büyük eksikliğini görmüştük. Biz her zaman, İzmir'in sinema sektörüne ev sahibi olacak en uygun kent olduğunu düşündük. 'Hem insan dokusu hem doğal dokusu ile sektörün İstanbul'daki sıkışmışlığına çare olacak, sektörü ferahlatacak bir şehir olabiliriz' diye düşündük. Göreve başlar başlamaz da Sinema Ofisi'ni açtık ve festival organizasyonunun çok isabetli olacağını düşündük. Dolayısıyla bugün heyecanımız çok büyük."

"Bu festival İzmir'e çok yakıştı"

Jüri başkanı Zuhal Olcay, "Bu festival İzmir'e çok yakıştı. Bu festivalin çok daha güzel günlere yelken açtığını düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Harika filmler seyrettim. Sinema ile dopdolu çok güzel bir organizasyon içinde yer aldık. Seyircilerin gözlerindeki ışıltıyı görebiliyorum. Sinema salonundan çıkarken insanların doymuş, mutlu ifadeleri bana çok iyi gelen bir şey. Yeni yönetmenler gördüm, bu beni çok mutlu etti" dedi.

"İzmir, 'kadın' bir şehir"

Jüri üyesi Pelin Batu ise "İzmir 'kadın' bir şehir. Bu festivalde pek çok kadın yönetmen var. Bu da benim için çok kıymetli bir şey. Festivalde müzikle ve sinemanın birleştiği filmler izledik. Eminim seyirciler de aynı şeyi düşünüyordur" sözlerine yer verdi.

Ödül alan filmler yarın açıklanacak

Festival direktörü Vecdi Sayar, ödül alan filmlerin yarın açıklanacağını ve 22 Haziran'da festival filmlerin İstinyepark AVM'de yayınlanacağını belirterek "Cannes Festivali'nde festivalimizi tanıtmamız gerekiyor. Festivali tanıtmak, kenti tanıtmaktır. Başlangıç noktamız orası olmalı. Buna altyapımız da insan malzememiz de sinemamız da müsait. Ben çok umutluyum ve çok kısa zamanda bu hedefe ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.