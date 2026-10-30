İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı gününde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. İzmirliler, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde bir araya gelerek milli duyguları doyasıya yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı gününde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri' Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde coşkuyla gerçekleştirildi. Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu'nun sahne aldığı konserde sopranolar Aytül Büyüksaraç ve Funda Uyanık Ertem, tenor Levent Gündüz, bariton Görkem İbrahim Özcan ve bas Hasan Alptekin solist olarak dinleyicilerle buluştu. Müzikseverler, solistlerin yorumlarına orkestra ve koronun eşlik ettiği programı dinleyerek Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü sanatla kutladı. Konser, festivalin altıncı akşamında Cumhuriyet Bayramı'nı müzikle paylaşmak isteyen dinleyicileri aynı salonda buluşturdu. Günün programındaki Zeybek Halk Oyunları Gösterisi ise ziyaretçilere Ege'nin halk oyunları geleneğini sundu. Zeybeğin kendine özgü adımlarını ve ritmini takip eden izleyiciler, bayram coşkusunu paylaştı.

KATILIMCILAR HİKAYELERİNİ LİNOL BASKIYLA ANLATTI

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Zehra Çiçek Sanat Atölyesi'nde Digna Fişekçi yürütücülüğünde gerçekleştirilen 'Hikayelerle Linol Baskı' atölyesinde katılımcılar, anlatılarını görsel tasarımlara dönüştürdü. Linol yüzeye işledikleri desenleri baskı yoluyla kağıda aktaran sanatseverler, kendi hikayelerini özgün kompozisyonlarla ifade etti. Katılımcılar, tasarımın hazırlanmasından baskının alınmasına uzanan üretim aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Rauf Zenger eşliğinde düzenlenen Ahşap İşleri Atölyesi'nde ise katılımcılar, geleneksel naht sanatını tanıdı. Ahşap ve benzeri malzemeler üzerinde kıl testereyle yapılan ince kesimleri ve ajur desenleri inceleyen ziyaretçiler, geometrik ve bitkisel motiflerin işlenişine ilişkin bilgi edindi.

SERGİLER KÜLTÜREL MİRASIN FARKLI ÖRNEKLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müze İKSF Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi, ziyaretçilerini ağırladı. Sanatseverler, padişahlar tarafından hazırlanan hüsn-i hat örneklerini, Haremeyn'e gönderilen surre keselerini ve altınları, Kabe'nin iç ve dış örtülerinden günümüze ulaşan parçaları ve Kabe kuşağı örneklerini inceledi. Ziyaretçiler, eserler aracılığıyla Osmanlı döneminde kutsal mekanlara gösterilen özeni yakından tanıdı. Zamanın İzinde Keçe ve Beledi Dokuması Sergisi, Askeri Üniformalar Sergisi ve Yaşayan Miras: İzmir Sergisi de festivalin altıncı gününde ziyaretçilerle buluştu. Sanatseverler, el sanatlarından askeri giyime uzanan sergileri gezerek kültürel mirasın farklı örneklerini bir arada görme olanağı buldu.

ÇOCUKLAR BAYRAM SEVİNCİNİ BİLİM VE OYUNLA PAYLAŞTI

Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü'nde düzenlenen ASELSAN Çocuk Şenliği, çocukları bilim, teknoloji, sanat ve keşif odaklı etkinliklerle buluşturdu. Tekno Macera Tırı'ndaki eğlenceli uygulamalara katılan minikler, bilim ve teknolojiyi deneyimleyerek öğrendi. Aynı alanda gerçekleştirilen EtnoSpor etkinliğinde çocuklar, okçuluk, mas güreşi ve mangala gibi geleneksel spor ve oyunları denedi. Kültürel mirası oyun aracılığıyla tanıyan minikler, bayram gününde birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Karaoke Karavan etkinliğinde ise yetişkin ve çocuklar, Karaoke Muudu uygulaması üzerinden seçtikleri şarkıları seslendirdi. Mikrofonu devralarak kendi performanslarını sergileyen katılımcılar, şarkılara birlikte eşlik ederek festivalin müzik ve eğlencesine ortak oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Ceza, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında Gündoğdu Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu. Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Ceza, enerjisi ve sahne performansıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusuna müzikle eşlik etti.

İzmir Kültür Yolu Festivali, 1 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında düzenlenecek konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, atölyeler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı