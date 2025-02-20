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İzmir Kültür Sanat Fabrikası Sanatın Yeni Merkezi Oluyor

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Sanatın Yeni Merkezi Oluyor
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İzmir'in tarihi Alsancak Tekel Fabrikası, modern müzecilik anlayışıyla yeniden düzenlenerek, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. 2024 yılında 448 etkinlik planlayan kompleks, kütüphane ve müze hizmetleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, modern müzecilik anlayışıyla düzenlenen müzeleri, zengin koleksiyonlara sahip kütüphaneleri, sanat atölyeleri ve açık hava etkinlik alanlarıyla kentin sosyal, sanatsal ve kültürel buluşma merkezlerinden biri haline geldi.

Konak ilçesinde 1884 yılında tütün fabrikası olarak inşa edilen ve kentin en önemli endüstriyel miraslarından biri olan Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü dönüşüm projesiyle 29 Nisan 2023'te kültür sanat kompleksi olarak kapılarını açtı.

Restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarıyla hayata geçirilen kompleks, 20 bin metrekare alanda şehrin kültür ve sanat yaşamına yön veriyor.

Alanda Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Alsancak Halk Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu bulunuyor.

Kültürel etkinliklerin merkezi oldu

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Merkez Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, 2004 yılına kadar tütün üretimi yapılan bir sanayi tesisi olan fabrikanın kapandıktan sonra uzun süre atıl kaldığını söyledi.

Bakanlığın fabrikayı kültür kompleksi olarak düzenlemeye karar verdiğini belirten Topal, "2022'de başlayan restorasyon ve düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra 2023 yılında burası İzmir'in kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla faaliyete geçti." dedi.

Topal, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda yer alan 12 yapının yeniden işlevlendirilmesiyle kültür sanat faaliyetlerinin geniş yelpazeye yayıldığını vurgulayarak, "Müzecilik ve kütüphanecilik hizmetlerinin yanı sıra sanat atölyeleri, söyleşiler ve dinletiler düzenleniyor. 2024 yılında 448 kültürel etkinlik gerçekleştirildi. Bazı etkinliklerimiz geniş katılımlı olurken, bazıları ise az sayıda katılımcıyla yürütülen özel eğitim programları şeklinde planlanıyor." diye konuştu.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin klasik müze anlayışından farklı olarak İzmir ve çevresindeki eserlerin toplanmasıyla oluşturulmuş seçki, tematik sergi yöntemiyle ziyaretçilerine sunulduğunu anlatan Topal, müzede klasik kronolojik, eskiden yeniye doğru yapılmış bir sergi olmadığını, her salonun kendine özgü belirli temaya odaklandığını söyledi.

Topal, müzede yaklaşık 5 bin eserin sergilendiğini, giriş katı ve birinci katta arkeolojik, üst katta ise etnografik eserlerin yer aldığını aktardı.

Resim ve Heykel Müzesi'nde ise Tanzimat'tan bugüne uzanan bir koleksiyonun bulunduğunu ifade eden Topal, bu koleksiyonda resim ve heykelden oluşan yaklaşık 350 eserin sergilendiğini belirtti.

"2024 yılında kütüphanelerimizin ziyaretçi sayısı 420 bini geçti"

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda dört farklı alanda hizmet veren kütüphanenin bulunduğunu aktaran Topal, "Halk Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve Müzik İhtisas Kütüphanesi okuyuculara hizmet veriyor. Kütüphanelerimiz yoğun şekilde kullanılıyor. 2024 yılında kütüphanelerimizin ziyaretçi sayısı 420 bini geçti. Özellikle öğrenciler, araştırmacılar ve sanatçılar burayı aktif kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Topal, Kültür Sanat Fabrikası'nın limana yakın konumu sayesinde kruvaziyerle kente gelen turistlerden de ilgi gördüğünü kaydederek, ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini, turizm acenteleriyle işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

Kültür Sanat Fabrikası'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü Kültür Yolu Festivali kapsamında da aktif olarak yer aldığından bahseden Topal, bu yıl düzenlenecek festivalde de birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
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