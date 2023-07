İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Başladı

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı, Taksim Meydanı'nda görsel bir şölene ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından festivale katılan 100 ülkenin kültür – sanat elçileri, ülke bayrakları ve geleneksel kıyafetleri ile bu yıl da Taksim Meydanı'nda unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle bu yıl 100 ülkeden 1580 sanatçının katıldığı festival, 5 Ağustos gecesine kadar Büyükçekmece'de devam edecek. Onlarca uluslararası çalıştay, sergi, yarışma, konser, gösteri ve kültür – sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür Sanat Festivali" ödülüne layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanından gelen halk dansları ekipleri, ülke bayrakları, ulusal folklorik kıyafetleri ve müzikleriyle Taksim Meydanı'nda görsel bir şölen yaşattı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Hasan Akgün, Uluslararası Dans Festivali Federasyonu 2. Başkanı Gürhan Ozanoğlu ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından festivale katılan ülkelerin dans gösterileri gerçekleşti.

"DÜNYA'NIN EN BÜYÜK FESTİVALİ İLE İSTANBUL'U BULUŞTURDUK"

Festival hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, dünyada 100 ülkenin katılımıyla yapılan bir festival bulunmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bugünden itibaren Mimar Sinan Köprüsü üzerinde Büyükçekmece'de Kültürpark'ta halkımıza kendi ülkelerinin kültürünü, sanatını sunarken nedir bunlar? Heykel, el sanatları, fotoğraf, kukla ve 5 ayrı dalda halk danslarıyla beraber İstanbul'da 1 hafta boyunca müthiş bir dünya, kültür, sanat buluşması olacak. Mimar Sinan Köprüsü üzerinde Kemal Sunal Amfisi'nde akşam saat 20.00'den itibaren her türlü kültürel faaliyetleri gündüz atölyelerden diğer el sanatları, heykelleri, kuklayı, fotoğraf yarışmasında 5 bin 580 sanatçının katıldığı fotoğrafların seçildiği, birinci, ikinci, üçüncü fotoğrafların sergilendiği sergileri ve diğer kültürel ve sanatsal sergileri gezerek bir hafta boyunca kültürün her çiçeğinden bir bal alabilirsiniz. Kültürün her yönünden istifade edebilirsiniz. Dünyanın en büyük festivaliyle bugünden itibaren İstanbul halkı, Büyükçekmece ailemiz kucaklaşıyor. Herkese kolay gelsin. Herkese bol şans ve güzel seyirler diliyorum. İstanbul halkımız, sanatseverleri, kültüre ilgisi olanları, herkesi Büyükçekmece'ye Mimar Sinan Köprüsü üzerine amfi tiyatroya ve Kültürpark'a davet ediyorum. Çünkü orada sergiler var. Orada sanatsal diğer faaliyetler var. Orada akşamları halk dansları gösterileri var. Orada kuklalar var. Orada çok değişik şeyler var."