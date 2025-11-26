İncili Gastronomi Rehberi 2025-2026 Ödül Töreni yapıldı

Türkiye'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' ödül töreni The Ritz-Carlton, Istanbul'da gerçekleştirildi. Hürriyet Gazetesi, Karaca ve Jumbo iş birliğiyle bir yılı aşkın süre boyunca titizlikle ve şeffaflıkla değerlendirilen restoranlara 4 ve 5 'İnci'leri takdim edildi. 'Asırlık Mekanlar'a plaketleri sunulurken 'Geleceğin Menüleri Ödülleri' ve 'Proje Ekibi Onur Ödülleri' de sahiplerini buldu.

Hürriyet, Karaca ve Jumbo iş birliği ve Şölen, The Ritz-Carlton Istanbul, Unilever Food Solutions destekleriyle hayata geçirilen Türkiye'nin en prestijli gastronomi ödüllerinin verildiği 'İncili Gastronomi Rehberi' ödül töreni The Ritz-Carlton, Istanbul'da düzenlendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Başdanışmanı A.Tayfun Topal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Hürriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Emre Oral, Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca, Karaca Yurt Dışı Operasyonlar Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, Jumbo Genel Müdürü Alper Çelik, Unilever Food Solutions Türkiye Pazarlama Lideri Eylül Er, Şölen CEO'su Erdoğan Çoban ve The Ritz-Carlton, Istanbul Satış ve Pazarlama Direktörü Burçin Toros Uyanık'ın yanı sıra gastronomi sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

Türkiye'nin en iyi restoranlarının 'İnci'leriyle buluştuğu geceyi Elfin Yüksektepe ve Murat Güloğlu sunarken projenin koordinatörü, Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün açılış konuşmasında İncili Gastronomi Rehberi'nin değerlendirme sürecindeki şeffaflık ve tarafsızlığa vurgu yaptı. Müge Akgün, "Karaca ve Hürriyet Gazetesi iş birliğiyle 2016'da Türkiye'nin ilk gastronomi rehberini hazırlamak üzere yola koyulduğumuz andan itibaren heyecanımız hiç bitmedi, her yıl da artarak devam ediyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep ve Muğla'nın yer aldığı rehberimize Bodrum'un yanı sıra bu yıl Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçeleri de dahil oldu. Proje ortağımız Jumbo'nun katkılarıyla 100 yılı geride bırakan restoran ve lezzet duraklarına yer verdiğimiz 'Asırlık Mekanlar' bölümümüze iki yeni lezzet noktası daha girdi. Bağ Yolu Rotası güneye inerek Trakya'dan Akdeniz'e dek uzandı. 'Proje Ekibi Onur Ödülleri' ve Unilever Food Solutions'ın sürdürülebilirliğe odaklanan 'Geleceğin Menüleri' bölümü bu yıl da devam ediyor. Ödül törenimize ikinci kez kapılarını açan The Ritz-Carlton, Istanbul'a, Süzer Ailesine, Genel Müdürü Ela Ergin'e ve bize harika bir büfe hazırlayan Executive Chef Ali İhsan Özkan'a ve ekibine sonsuz teşekkürler. Gastronomi kültürünün olmazsa olmazlarından içecek sektörünün 96 yıllık geçmişiyle öncü markalarından Kavaklıdere'ye, Pernod Ricard'a, ADCO'ya Beylerbeyi'ne ve Pepsi'ye geceye verdikleri destek için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin gastronomi mirasını daha ileriye taşımayı hedeflerini belirten Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca "Mutfak kültürünün sadece yemek pişirmekten ibaret olmadığını; bir ülkenin hafızasını, duygusunu, yaratıcılığını ve emeğini taşıyan bir bütün olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu rehber nasıl ülkenin en iyi restoranlarını belirliyorsa, biz de aynı anlayış ile ülkemizin değerli şefleriyle omuz omuza çalışıyor; onların yaratıcı dokunuşlarını, teknik ustalıklarını ve kültürel mirasımızı sofralara taşıyacak ürünlerle buluşturuyoruz. Şeflerimizin tutku ve vizyonunu, Karaca'nın tasarım ve üretim gücüyle birleştirerek Türkiye'nin gastronomi hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Bu yolculuğun parçası olmak ve bu değerli kültürü geleceğe taşımak bizim için gerçekten çok kıymetli. Bu projede emeği geçen herkese, gastronomi kültürünü büyüten tüm şef ve işletmelere ve bu geceyi bizimle paylaşan siz değerli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, konuşmasında bu yıl Hürriyet Gazetesi tarafından 7'ncisi düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi'nin yıllar içinde gelişerek büyüyen kapsayıcı yapısına dikkat çekti. Rehberin, gastronomi dünyasının farklı alanlarını bir araya getirerek sektöre değer katan önemli bir referans noktası haline geldiğini belirten Elif Karacaoğlu, ilerleyen yıllarda da bu güçlü platformun başarılarını daha da büyütmeyi ve sektörün gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Başdanışmanı A.Tayfun Topal, "Bugün burada İncili Gastronomi Rehberi için bir araya geldik. Bu rehber vesilesiyle, bir ülkenin gastronomi sahnesini görünür kılmanın en güçlü yollarından birinin bu ödüller olduğunu vurgulamak isterim. Mesele yalnızca yemek yapan mekanları seçmek değil. Bunun çok ötesinde bir amaç var: Her şeyden önce, kalite ölçmek ve ortak bir standart oluşturmak. Bağımsız bir değerlendirme sistemi devreye girdiğinde ise şeflerden üreticilere kadar herkes aynı kalite çizgisine yöneliyor. Bu da ülkemizin gastronomi seviyesini doğal olarak yukarıya taşıyor. Yeme-içme sektörü son yıllarda güçlü bir atılımla birleşerek, birleşerek bizi dünyada bambaşka bir noktaya taşıdı. Türk mutfağı, bugün artık dünya çapında kabul gören bir başarı hikayesi yazabilecek potansiyele sahip. Tam da bu yüzden gastronomi, ülkemizin turizminin en güçlü taraflarından biri oldu. Bu gelişimin arkasında hem güçlü bir sektör hem de kararlı bir tanıtım vizyonu bulunuyor. Bu payı artırmak için çalışırken, İncili Gastronomi Rehberi gibi çalışmaların büyük bir boşluğu doldurduğunu belirtmek isterim. Bu rehber, yalnızca restoranları sıralayan bir liste değil; aynı zamanda sektörde kaliteyi, sürdürülebilirliği ve yaratıcılığı teşvik eden bir kaynak. Şeflere, işletmecilere ve gastronomi öğrencilerine yön gösteren, kaliteyi ön plana çıkaran ve hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere şehirlerimizin sunduğu zengin seçenekleri tanıtan önemli bir çalışma. Bu seçkide yer alan restoranlarımız, sadece kendi başarısını büyütmüyor; yerel üreticiye, tedarikçiye, hizmet sektöründen diğer alanlarına kadar uzanan geniş bir çevreyi destekliyor. Böylece, büyük bir zincir birlikte güçleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, gastronomiyi yaşayan bir kültür mirası olarak görüyoruz. Coğrafya işaretli ürünlerden, festivaller tanıtım kampanyalarından, yerel üretici destekleyen projelere kadar pek çok başlıkta mutfağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugün burada ödül alan tüm şefleri, işletmecileri ve onların ekiplerini yürekten kutluyorum" dedi.

Unilever Food Solutions Türkiye Pazarlama Lideri Eylül Er ise konuşmasında geleceğin menü trendlerini özgün reçeteleri ile hayata geçiren değerli şeflere ödüllerini teslim etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Şölen CEO'su Erdoğan Çoban ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün burada gastronomi alanındaki gelişimini görmek gerçekten gurur verici. İncili Gastronomi Rehberi, Türkiye'nin binlerce yıllık mutfak mirasını, ustalık geleneğini ve birikimini bağımsız ve şeffaf bir değerlendirme sistemiyle görünür kılıyor. Türkiye'de gastronomi rehberlerinin etkisini hep yurt dışındaki örneklerle kıyaslayarak değerlendirdik; ancak İncili Gastronomi Rehberi bugün kendi kimliğini, tutarlılığını ve güvenirliğini ispatlamış durumda. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

İncili Gastronomi Rehberi 2025-2026 Ödül Töreni, bu yıl da restoranlar, balık lokantaları, et–kebap adresleri, sokak lezzetleri, meyhaneler, yeni açılan mekanlar, bağ rotaları ve daha pek çok kategori üzerinden gastronomi sahnesinin en güçlü temsilcilerini onurlandırdı. Rehberde yer alan 5 İncili 22 restoran ile 4 İncili 97 restoran, gecede ödüllerine kavuştu. Ayrıca 'Asırlık Mekanlar' geleneksel miraslarını sembolize eden özel plaketlerle anılırken, 'Proje Ekibi Onur Ödülleri' ve 'Geleceğin Menüleri Ödülleri' bu yılın kazananlarına takdim edildi.

5 İnci Sahibi Mekanlar

7 Mehmet

Aheste

Alaf

Arkestra

Atilla Heilbronn Fine Dining Restaurant

Ayla by Aret Sahakyan

Casa Lavanda

Havuş

Herise İstanbul

Kitchen Bodrum by Osman Sezener

Lucca by the Sea

Maçakızı

Mikla

Neolokal

Nicole

OD Urla

Sankai by Nagaya

Seraf Vadi

Sunset Grill & Bar

Teruar Urla

TURK Fatih Tutak

Urla Vino Locale

4 İnci Sahibi Mekanlar

Aila

Akira Back

Alma Table

Antiochia

Apartıman

Araka

Asmalı Cavit

Asmani

Atölye Restaurant

Avlu Four Seasons Sultanahmet

Banyan Restaurant

Barbarossa

Basta! Neo-Bistro

Baylan Bebek

Beyti

Bulla

Buono.Italiano

Chayote Nirvana

Çok Çok Pera

D Maris Kitchen

D'Breeze

Da Vittorio

Develi Samatya

Dragon

Efendy İstanbul

Eskiyer Restaurant

Fauna

Filo D'Olio İzmir

Filo D'Olio Caddebostan

Foxy Nişantaşı

Frankie Galataport

Gallada

Girida Port

Hakkasan Bodrum

Hışvahan

Hiç Lokanta

Hodan

House Of Kamer Restaurant

Hünkar

Isokyo

Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu

Kıyı

Klasik Dükkan

La Palme

La Guérite

Lacivert

Lokanta 1741

Lokanta by Divan

Lokanta Göktürk

Lokanta Orhan

Lucca

Malva Restaurant

Mezra Yalıkavak

Mitu Alaçatı

Monteverdi Ristorante

MYK Denizden Bodrum

Mutfak Sanatları Merkezi

Muutto Anatolian Tapas Bar

Mürver

MYK Restoran By Mehmet Yalçınkaya

Nazende

Nobu Istanbul

Ocak Restaurant

Octo

Okra

Onbaşılar Kebap

ONNO Grill & Bar

Orfoz Restaurant

ORO by Alfredo Russo

Orkide Pastane & Restoran

Palude

Pandeli

Paper Moon

Park Fora

Parma Sole

Q Lounge

Ritmo İstanbul

Roka İstanbul

Shang Palace

Spago

Spice Market Restaurant

Sushi Manga

Şans Restaurant

Telezzüz

Tere

Terrazza Italia

The Barn Restaurant

The Red Balloon

Tola Restaurant

Topaz

Trilye

Tuti Restaurant

Tuzz

Ulus 29

Yazz Collective

Yeni Lokanta

Zuma

Asırlık Mekanlar

Vefa Bozacısı 1876 – 149 Yıl / İstanbul (Kurucusu Hacı Sadık Bey)

Katmerci Zekeriya Usta 1925 – 100 Yıl / Gaziantep (Kurucu Hacı Nuri Özsimitçi)

Proje Ekibi Onur Ödülleri

Ali Akkaş

?Cristina Bowerman

?Dilistan Shipman

?Fatma Şahin

Handan Kaygusuzer

?Mehmet Yaşin

Sabiha Apaydın

Geleceğin Menüleri Ödülleri

Afitap (Sınır Tanımayan Mutfaklar)

Marlinda (Köklere Dönüş)

Tola & 21 Masa (Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu)

Zaaf (Yeni Nesil Yemek Deneyimi)