İmparatorluk Düğünlerinde İmparatorluk İstanbul'undan Gastronomi Hikayeleri

İstanbul'un en gözde ve tarihi lokasyonlarından biri olmanın yanı sıra, şehrin nabzını tutan Karaköy'de konumlanan Karaköy Güllüoğlu, gastronomi alanında yepyeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Karaköy Güllüoğlu çatısı altında özerk bir yapı olarak kurulan, gastronomi ve kültür alt başlıklarında birleştirici ortak projeler geliştirmeyi, sunmayı hedefleyen deneyim alanı 'Nadir Gastronomi Platformu', açıldı.

Farklı disiplinlerden oluşturulan etkinlik ajandası ile her ay farklı içerikler sunmayı planlayan Nadir Gastronomi Platformu, Türk gastronomisini dünyaya tanıtmak, geleneksel lezzetleri hatırlatmak, arşiv altına almak, yerli ve uluslararası şefler ile ortak projeler geliştirmek ve alanında başarılı, yeni şefler keşfetmek misyonuyla ilerliyor.

Küçük topluluklardan geniş gruplara, esnek kapasite imkânı

Karaköy Güllüoğlu'nun yeni mağazası içerisinde, mekânın ikinci ve üçüncü katlarında konumlandırılmış platform; Karaköy Güllüoğlu çatısı altında olmakla birlikte aynı zamanda özerk ve mağazadan bağımsız şekilde tasarlanmış durumda.

Gastronomi ve kültür alt başlıklarında birleştirici ortak projeler geliştirmeyi ve sunmayı hedefleyen 'Nadir Gastronomi Platformu', kullanım amacına ve içeriğe göre, küçük topluluklardan geniş gruplara, esnek bir kapasite sunuyor.

Geleceğe yönelik bir gastronomi arşivi

Nadir Gastronomi Platformu'nda, sanat, tarih, sosyoloji ve kültür konuları çerçevesinde; panel, seminer, konuşma, tadım ve şef yemekleri gibi etkinliklerin organize edilmesi planlanıyor. Geliştirilen her içeriğin kayıt altına alınmasıyla, gelecek nesiller için bir gastronomi arşivi oluşturulması da hedefleniyor. Gastronomi ile ilişkili farklı bakış açılarıyla kurgulanacak ilham verici içerikler sunma amacıyla kurulan platformda, alanında uzman isimlerin de konuşmacı olarak yer alması planlanıyor.

Her ay farklı konulara ve projelere ev sahipliği yapacak Nadir Gastronomi Platformu'nun, şubat ayı takviminde Macar Kültür Merkezi ile ortak çalışma olan Macar Mutfağında İz Bırakan Osmanlı Tatları, A. Çağrı Başkurt'un konuşmacı olduğu İmparatorluk Düğünlerinde İmparatorluk İstanbul'undan Gastronomi Hikayeleri (16. Ve 18. Yüzyıllar) temalı söyleşi, Özlem Kumrular ile Yemek Tarihi "Aztek Mutfağı" gibi etkinlikler ile 11 farklı program yer alıyor.

Saray ve Kültür Tarihçisi ve aynı zamanda Çırağan Sarayı Küratörü olan A. Çağrı Başkurt'un sunumuyla Topkapı Sarayı Koleksiyonu'nda yer alan 16. ve 18. yüzyıllar minyatürlerin eşliğinde gerçekleşen İmparatorluk Düğünlerinde İmparatorluk İstanbul'undan Gastronomi Hikayeleri (16. Ve 18. Yüzyıllar)'nin konuşulduğu renkli sunum, Nadir Gastronomi Platformu'nun şu ana kadar gerçekleştirdiği en kalabalık etkinlik oldu. Farklı disiplinlerden pek çok tanınmış ismin bir araya geldiği sunum boyunca tüm anlatımını minyatürler üzerinden devam ettiren A. Çağrı Başkurt, minyatürler üzerinden dünyanın gelmiş geçmiş en büyük düğün organizasyonu olan 55 gün 55 gece süren 1582 düğününü ve Lale Devri'nde 23 gün 23 gece devam eden 1720 düğününün eğlenceli atmosferini yeniden dinleyicileriyle buluşturdu. Bununla da kalmayan Başkurt, imparatorluk düğün ziyafetlerinde misafirlere ikram edilen safranlı, tavuklu, şekerli ve badem şekerli "muza'afiye pilavı" ile sumaklı, ballı, gül sulu "palûze"yi Güllüoğlu mutfağında bizzat hazırlayarak dinleyicilerine ikram etti. Oldukça büyük beğeni alan bu iki lezzette yine düğünlerin vazgeçilmezlerinden olan "kapak böreği" eşlik etti. Hazırlandıktan sonra ikram esnasında içindeki bir başka sahandan canlı kuşun çıkmasıyla meşhur olan kıymalı, tarçınlı ve fıstıklı börekse, Başkurt'un ricasını kırmayarak Güllüoğlu mutfağına giren Bir Dünya Börek kitabının yazarı Ayfer Yavi tarafından hazırlandı.