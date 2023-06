İlhan ve Turhan Selçuk anıldı

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı İlhan Selçuk ve dünyaca ünlü karikatürist ağabeyi Turhan Selçuk, vefatlarının 13. yılında; Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı İlhan Selçuk ve dünyaca ünlü karikatürist ağabeyi Turhan Selçuk, vefatlarının 13. yılında; Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) tarafından düzenlenen etkinliğe; Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Turhan Selçuk'un kızı Aslı Selçuk ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok katıldı.

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu, şunları söyledi:

"İlhan Selçuk'a göre, yeryüzünde Türkiye Cumhuriyeti gibi bir başkası dahi yoktur. Atatürk'ün Türkiye'si dünyada tektir, biriciktir. Bunu alaya almak isteyen çok dalgalı ve geniş bir akım vardır… Yine İlhan Selçuk'a göre aydınlanma dönemi, batının tek erdemidir, onurudur. İnsan Hakları Bildirisi'ne, uzun sürelerde ulaşmıştır insanlık. Aydınlık, aydınlanma; sanatçıları ile bilim adamları ile ressamları ile bestecileriyle, gazetecileriyle var olacaktır.

Cumhuriyet Devrimi, nasıl bir aydınlanma ve bağımsızlaşma atılımı ise Cumhuriyet Gazetesi de o aydınlanma, özgürleşme, bağımsızlaşmanın sözcüsü ve sürdürücüsüdür. İlhan ve Turhan Selçuk kardeşler; bizim yolumuzu aydınlatan, ışıklandıran önderlerimizdir. Bıraktıkları kalıtı sürdürmek, her türlü engele, saldırıya, yasağa, baskıya; Atatürk'ün yadigarı olan gazetemize yönelen sinsi çökme girişimlerine göğüs germek biz Cumhuriyetçilerin görevi ve ödevidir. Cumhuriyet Gazetesi bir Kuvayı Milliye kurumudur. İşgal edilemez, boyun eğdirilemez, satılamaz, satın alınamaz. Yine İlhan Selçuk'un dediği gibi; hepimizin bunun bilincine erişmemiz gerekiyor ki bu bilinçteyiz. İlhan ve Turhan Selçuk kardeşleri saygıyla ve özlemle anıyorum. Işıklar içinde yatsınlar."

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ise şöyle konuştu:

"İlhan Selçuk, 'Bir insan heyecanları kadar gençtir' derdi. Bu anlamda hepimiz genciz. Çünkü hepimizin heyecanları var, hepimizin iradesi var. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamasını bambaşka bir ülke yönetiminde yapmayı isterdik. Ama o hayalimizden, hedefimizden milim pes etmedik… Atatürk'ün doğumunun 100. yılını Kenan Evren döneminde kutladık. Ama biz Atatürk'ün doğumunu, Kenan Evren ile kutlamadık… Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılına Turhan Selçuk aydınlanması ile İlhan Selçuk aydınlanması ile bütün bu topraklarda geleceğe yürüyen büyüklerimiz ile birlikte kutlayacağız… Anadolu'nun güneşi sadece gökyüzünde değil aynı zamanda toprağındadır, Hacıbektaş'tadır.

Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşu; Atatürk'ün adını vermesi ile Yunus Nadi ile başlamış, Nadir Nadi büyütmüş, İlhan Selçuk kurumlaştırmış, bugün de başta Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı'nın genel sekreteri Işık Kansu, Vakfın üyeleri ve yöneticileri, çalışanları ve Cumhuriyet'in gerçek sahibi okurları ile birlikte biz dimdik ayaktayız. Cumhuriyet Gazetesi kir tutmaz, kin tutmaz… Cumhuriyet Gazetesi'ne bugüne kadar atılmadık çamur olmamıştır. Ama Ahmet Taner Kışlalı'nın söylediği gibi, 'Çamur at izi kalsın' bile tutmaz Cumhuriyet'te.

Önümüzdeki dönem zorlu, yeni mücadelelere gebe. Yürekten inancım o ki aslolan önümüzdeki engeller değildir, onu aşma iradesidir. Engel ne kadar yüksek olursa olsun, irademiz daha yüksekse engelin bir anlamı yoktur. Ama iradeniz yoksa, 20 santimlik yükseklik bile sizin için büyük bir engeldir. Bizler bu mücadele bilincini, İlhan Selçuk'un bize öğrettiği o 1789, 1917, 1923'ü; çağları aşan o büyük aydınlanma bilincinden aldık."

Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer ise şunları söyledi:

"Bizler anmaları, yanmadan ziyade anlamak olarak yorumluyoruz. Buraya biz İlhan ağabeye ve Turhan ağabeye hesap vermeye geldik. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı kendilerine hesap verip, buradan döneceğiz. Gazetemiz zor günlerden geçiyor. Cumhuriyet tarihi boyunca, her zaman, her zorluğun üstesinden rahatlıkla gelmiştir. Güç olsa da mutlu sona ulaşmasını bilmiştir. Bir CUMOK olarak birinci önceliğimiz bu gazeteyi daha çok okunur kılmak, Anadolu'nun her ücra köşesine götürüp, okunurluğunu sağlamaktır. Anmalar anlamak olmalı. İlhan ağabey neler yaşadı, neleri savundu; bunların gelecek kuşaklara aktarılmasını çok önemsiyoruz."