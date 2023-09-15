İBB Şehir Tiyatroları, Cumhuriyetin 100. yılına özel oyun sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı 'Bu Memleket Bizim' oyununu sahneleyecek. Oyunda 300'ü aşkın oyuncu ve 20 kişilik dans ekibi yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı "Bu Memleket Bizim" oyunu, 16-17 Eylül'de sahnelenecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak eserin provalarında AA muhabirine açıklamada bulunan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Cumhuriyetin 100. yılını kutlama şansına eriştikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Nice 100 yıllara diyorum. Bir 100 yıl daha, birileri bizim arkamızdan inşallah bunu sürdürür. Bugün sahnede olmak hakikaten çok özel." dedi.

İşsever, oyunun hazırlıklarının yaklaşık 6 ay sürdüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İlk olarak dramaturji bölümü ana taslağını oluşturdu. Tam 107 tane cumhuriyet oyunu okundu ve onların içinden bir kolaj yapıldı. Sonrasında 4 yönetmenimize teslim ettik bu işi. Yönetmenler de kendi içinde ayrı bir çalışma yaptı. Metni daha farklı hale getirip 300 kişinin oynayabileceği çok daha özel bir kolaja çevirdiler. İki evre de çok meşakkatli geçti. Bütün yaz çalıştık bugün için. Bence çok keyifli, bize yakışır güzel bir oyun oldu diye düşünüyorum."

"100. yılı kutlamak tiyatro olarak bizim rüçhan hakkımız"

Oyunda meddah karakterini canlandıran ünlü tiyatro oyuncusu Zihni Göktay ise Şehir Tiyatrolarının 100 yılı aşmış ender kuruluşlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Darülbedayi olarak 1914 yılında kurulmuş bir tiyatroyuz. Cumhuriyet bizden 9 sene sonra kuruldu. 100. yılı kutlamak tiyatro olarak bizim rüçhan hakkımız. Bu kapsamda büyük bir organizasyona imza attık." ifadelerini kullandı.

Göktay, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana tiyatronun çok badireler atlattığını kaydederek, şunları söyledi:

"Kimler geldi kimler geçti bu 100 yıl içinde. Ulu Önder Atatürk'ün emriyle sahneye ilk kez bir Türk kadını Cumhuriyet döneminde çıktı. Bu süreçte demokrasi inkıtaa uğradı, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül oldu. Tiyatromuz bu süreçlerin hepsini yaşadı fakat hiçbir zaman perdesini kapatmadı. Cumhuriyet bizim en büyük ilkemizdi. Bu yüzden hep oynamaya devam ettik."

Tiyatroda 60. yılını kutladığını belirten Göktay, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan eserde yer almaktan onur duyduğunun altını çizdi.

"Canı yürekten, özverili bir şekilde çalıştık"

Oyunun yönetmenlerinden Aslı Öngören, hazırlık süresince büyük bir iş bölümü içinde çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Tüm kadromuzla Cumhuriyetimize oldukça kalabalık ve etkili bir saygı duruşu hazırladık." diye konuştu.

Türkiye'nin kritik dönemlerden geçtiğini aktaran Öngören, "Bizi bir araya getiren değerleri hatırlamaya, kutlamaya, anlamaya ve unutmamaya çok ihtiyacımız var. O yüzden bu projeyi çok önemsedik ve canı yürekten, özverili bir şekilde çalıştık. Umarız izleyicilerimiz de memnun kalır." değerlendirmesinden bulundu.

"Yaklaşık 350 sanatçı sahnede yer bulacak"

Oyunun bir diğer yönetmeni Yiğit Sertdemir de işin doğası gereği stresli bir hazırlık sürecinden geçtiklerine işaret ederek, "Keyifle çalışıyoruz çünkü amacının ne olduğunu bildikten sonra her şey yoluna giriyor. Çok özel bir gecenin paydaşları olduğumuz için mutluyuz. Şehir Tiyatroları olarak muhteşem bir gece geçirmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Sertdemir, diğerlerinden farklı olarak bu oyunda İBB Şehir Tiyatrolarının bütün varlığıyla sahnede yer alacağının altını çizerek, "Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna Türkiye'nin en eski sanat kurumlarından biri olan Darülbedayi'nin ev sahipliği yapması çok özel bizim için." ifadesini kullandı.

Yönetmen Sertdemir, sahneye konulacak eserle seyirciye geçmişi hatırlatıp aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yönelik ilham verdiklerini aktardı.

"Bu Memleket Bizim" oyunu hakkında

Şehir Tiyatrosu Orkestrasının da eşlik edeceği oyunda 300'ü aşkın oyuncu ile 20 kişilik dans ekibi de sahne alacak.

Oyun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eseri ve Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı" başta olmak üzere Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun metinlerinden parçalar ile birçok yazarın bir cümle ya da bir pasajı ile oluştu.

Tek perde ve 90 dakikadan oluşan oyunu Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir yönetiyor.