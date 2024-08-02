Hayatını kaybeden Genco Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor

Sayısız sinema ve tiyatro oyununda yer alan ve bir süredir kan kanseri tedavisi gören Genco Erkal, salı günü 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Erkal için anma töreni düzenleniyor.

Sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törene Seranad Bağcan, Selda Bağcan, Fazıl Say ve Zeliha Berksoy katıldı. Törende Nazım Hikmet'in Memleketim şiiri ve İnsan İnsan bestesi seslendirildi.