Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Miras Listesine Girmeye Hazırlanıyor

Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Miras listesine girmeye gün sayıyor

ANKARA - Ankara Ticaret Odası (ATO), UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hazırlanan Gordion Antik Kenti'nin Ankara'ya kazandıracağı kültürel hazinelerin ekonomiye kazandırma sürecinde izlenecek yol haritasının paylaşıldığı bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti, başkentte ilk Türkiye'de 20. dünya mirası olmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başvurusu üzerine UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Ankara'da ilk alan olmayı bekleyen Gordion Antik Kenti için ATO tarafından düzenlenen 'Gordion Antik Kenti Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Ankara'nın kültürel hazinelerini, ekonomiye kazandırma sürecinde izlenecek yol haritasının paylaşıldığı toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran katıldı.

Ankara'nın turizm açısından transit bir yol güzergahı olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, "Ankara, turizm açısından ne yazık ki transit bir yol güzergahı olarak görülüyor. Elbette Kapadokya, Mevlana gibi yerler önemli. Ancak Gordion ile birlikte, Ankaramız'ın diğer destinasyonlarını görmeden geçmenin büyük bir kayıp olacağını dünyaya anlatmamız gerekiyor. Ankara, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmi de en güçlü olduğu sektörler arasına yazabilmeli. Şehrimizin otellerinin doluluk oranı yüzde 90'lara çıkmalı. Lokantalarımız, restoranlarımız dolup taşmalı. Seyahat acentelerimizin işleri artmalı" dedi.

Mevcut potansiyeli ile hem ülkemize hem de Ankara ekonomisine zenginlik katacağını dile getiren Seyit Ardıç, "Bu mülahazalarla, Anadolu Tarihine Işık Tutan Frig Medeniyetinin Tarihi Başkenti Gordion Antik Kentinin dünyaya tanıtılmasında bugün bir araya geldiğimiz organizasyonun önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum" ifadelerine yer verdi.

Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin hangi dönemden, hangi medeniyetten kaldığına bakmaksızın Türkiye'deki tüm kültür varlıklarını insanlığın ve coğrafyanın ortak mirası olarak kabul edildiğini dile getiren Dış İşleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, "Kültür anlayışımızı koruma konusunda tüm dünyaya örnek olacak şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Özellikle kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanında tecrübesine inanılan referans ülke konumundayız. Geçen Mayıs ayında UNESCO'nun kültür varlıklarının yasa dışı ithal, ihraç ve transfer önlenmesi sözleşmesi alt komite üyelerine seçilmemiz de bunun göstergesidir. Somut olmayan kültürel miras listelerine kayıtlı 25 unsurumuz ile dünyada dördüncü sırada yer almaktayız" diye konuştu.