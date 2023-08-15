Fuat Oktay, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci hakkında bilgilendirme toplantısına katıldı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci bilgilendirme toplantısına katıldı. Oktay, Gordion Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde 84, daimi listesinde 19 eserinin bulunduğunu söyledi. Gordion Antik Kenti ile ilgili başvuruların yapıldığını ifade eden Oktay, 'Gordion'la birlikte inşallah 20'ncisine sahip olacağız. Kısmet olursa gelecek ay Suudi Arabistan'da yapılacak toplantıda, en kötü ihtimalle hemen akabinde yapılacak bir konferansta daimi listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar var.' dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık süreci bilgilendirme toplantısına katıldı.

Oktay, Gordion Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde 84, daimi listesinde 19 eserinin bulunduğunu söyledi.

Gordion Antik Kenti ile ilgili başvuruların yapıldığını ifade eden Oktay, "Gordion'la birlikte inşallah 20'ncisine sahip olacağız. Kısmet olursa gelecek ay Suudi Arabistan'da yapılacak toplantıda, en kötü ihtimalle hemen akabinde yapılacak bir konferansta daimi listeye alınmasıyla ilgili çalışmalar var." dedi.

Oktay, Polatlı'nın, Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı topraklara da ev sahipliği yaptığını kaydederek, şöyle devam etti:

" Türkiye, UNESCO'nun da tescil ettiği tarihi eserlerle dünyaya sadece bir kültür hazinesi değil, aynı zamanda köklü bir insanlık birikimi sunmaya devam edecektir. Ankara'mız ve bu bölge dünyaya tanıtılacak, ekonomi ve turizm canlanacak, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye markasına en güzel şekilde hizmet edecek. İnşallah Ankara'mızın vizyonunu en güçlü şekilde destekleyecek."

Daimi listede olmanın UNESCO'nun tanıtım listesinde olmak anlamına geldiğini vurgulayan Oktay, "2022 yılında Türkiye olarak 46 milyon turisti geçtik. Yaklaşık 52 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik. 2023 yılı olarak 60 milyon turisti geçtik, 2028 hedefimiz olarak 100 milyar dolar turizm geliri hedefini gerçekleştirmek istiyoruz. Ankara ve Polatlı'nın buna katkı vermesi lazım. Ankara 5 milyon turist alıyor, bunun sadece 700 bini yabancı turist." diye konuştu.

Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu ile AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Milletvekili Oktay, Midas tümülüsü ile Gordion Müzesi'ni gezdi.

Oktay, Yassıhöyük Mahallesi'nde 71 yaşında vefat eden Hüseyin Rahmi Köseoğlu'nun yakınlarına taziyelerini iletti.