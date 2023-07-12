Eurovision'dan Özkan Uğur için taziye mesajı: Çok üzgünüz

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Özkan Uğur için Eurovision Şarkı Yarışması'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Taziye mesajında "Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatını nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

1,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçı Özkan Uğur, cumartesi günü hayatını kaybetti. Dün gözyaşları içinde toprağa verilen usta isim için Eurovision'dan da taziye mesajı geldi.

EUROVISION'U KAZANMIŞLARDI

Yer aldığı Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsü ile ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Özkan Uğur, Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi Instagram hesabından anıldı. Yapılan paylaşımda, "1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision'da ülkesini temsil eden, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatını nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

1985'te 'Diday Diday Day' ile 1988'de ise 'Sufi' adlı şarkıyla Türkiye'yi temsil eden Mazhar-Fuat-Özkan üçlüsü, Eurovision'da büyük etki bırakmıştı. Grup, MFÖ adını da Eurovision Şarkı Yarışması'nda kazanmıştı.

DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

3 kez lenf kanserine yakalanan ve sonrasında böbreklerindeki rahatsızlıktan dolayı entübe edildiği hastanede yaşamını yitiren Özkan Uğur, dün sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Dün sabah saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anılan usta sanatçı, Taksim Camii'den kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.