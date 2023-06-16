Esenler Belediyesi, Doğa Fotoğrafçılığı Günü'nde Bolu'da keyifli bir etkinlik düzenledi

Esenler Belediyesi, 15 Haziran Doğa Fotoğrafçılığı Günü'nde keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Kadrajımda Doğa Var" programına katılan ESEV fotoğrafçılık öğrencileri ve çok sayıda Esenlerli, hem doğal güzellikleri fotoğrafladı hem tarihi keşfetme fırsatı yakaladı.

Esenler Belediyesi, 15 Haziran Doğa Fotoğrafçılığı Günü'nde keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Kadrajımda Doğa Var" programına katılan ESEV fotoğrafçılık öğrencileri ve çok sayıda Esenlerli, hem doğal güzellikleri fotoğrafladı hem tarihi keşfetme fırsatı yakaladı.

Esenler Belediyesi, 15 Haziran Doğa Fotoğrafçılığı Günü'ne özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencileri ile çok sayıda Esenlerli, soluğu Bolu'da aldı. Bolu'da bulunan doğa harikası Gölcük, Göynük ve Mudurnu'nun muhteşem manzarasını fotoğraflayan katılımcılar ESEV Fotoğrafçılık Eğitmeni Serdar Ergin ve uzman rehber eşliğinde hem eğlendi hem de öğrendi. Programa katılan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ise pandemi ve depremlerden sonra ilçeye olan ilginin bir hayli arttığını kaydetti.

Şirin bir Osmanlı kasabası

Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker,"Mudurnu şirin, küçük bir Osmanlı kasabası. Mudurnu, Göynük, Taraklı ve Geyve tam bir tarih koridoru. Bir İpek Yolu güzergahı. Bu nedenle buraya geldiğinizde tarihi yaşamış olursunuz. Mudurnu bu bölgede de tarihi eserlerin en yüksek sayıda olduğu ilçe. Büyükşehirlerin gürültüsünden, beton yığınlarından kurtulmak isteyenler şirin ilçemizi tercih etmeye başladı. Özellikle havaların ısınmasıyla hafta sonları çok sayıda tur gelmeye başladı. Herkes gelip misafirimiz olsun" dedi.

"Keyifli anlar yaşandı"

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Fotoğrafçılık Eğitmeni Serdar Ergin, katılımcıların geziden çok memnun kaldıklarını dile getirerek "Hem dijital hem mobil fotoğrafçılık üzerine eğitimler veriyoruz. Bugün de Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği bir gezide öğrencilerimizle ve Esenler halkıyla birlikte Bolu'ya geldik. Burada Göynük, Gölcük ve Mudurnu gibi Bolu'nun doğa harikalarını hem rehber eşliğinde gezip tarihi dokuyu ve kültürü öğrendik, hem de fotoğraf çekerek bu keyifli anları yaşadık. Burada güzel bir gün geçirdik. Dolayısıyla doğaseverler fotoğrafseverler tek bir organizasyonda birleşmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Her karede kendimizi bulduk

Etkinlikten oldukça verim aldığını dile getiren Nermin Asılsoy ise doğayla bütünleştiklerini kaydederek "Bugün doğanın güzelliklerini yaşarken tarihi türbeleri de ziyaret ettik. Her bir türbede ve doğada maneviyatı derinden hissettik. Doğanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu, ona ne kadar sahip çıkarsak bize dönüşümünün daima güzellikleri sunacağını biliyoruz. Bu şuurla fotoğraflar çektik. Her bir güzelliğin karesinde kendimizden bir şeyler bulduk. Bugün de hocamız güzel kareleri nasıl yakalayabileceğimizi teknik boyutlarıyla bizlere anlattı" dedi.

Fotoğrafçı Mehmet Kaygusuz da "Ben bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçılığın Esenler Belediyesi tarafından ciddiye alınıp böyle anlamlı bir program düzenlenmesi beni mutlu etti" şeklinde konuştu. - İSTANBUL