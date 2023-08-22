Erzurum'da opera ile 'Akdeniz Esintileri'

ERZURUM Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Erzurum'da adeta opera ziyafeti yaşandı. Hakan Aysev ve Funda Uyanık'ın muhteşem yorumlarıyla sahnede Erzurumlulara 'Akdeniz Esintileri' ile güzel bir opera gecesi yaşattı. Soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev, festival programı çerçevesinde orkestra eşliğinde sahne aldı. Çeşitli ülkelerden eserlerin seslendirildiği konserde sanatçılar, performanslarıyla beğeni topladı. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'na unutulmaz bir konser deneyimi yaşayan davetliler sanatçıları ayakta alkışladı.