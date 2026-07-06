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Erzincan Yaşayan Miras Şöleni sona erdi

Erzincan Yaşayan Miras Şöleni sona erdi
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Erzincan'da bu yıl ikinci kez düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni, 21 ilden 60 kültürel miras taşıyıcısını ve sanatseverleri bir araya getirdi. Geleneksel el sanatları, sergiler, çocuk oyunları ve konserlerle dolu etkinlik 3 gün sürdü.

Erzincan'da bu yıl ikinci kez düzenlenen "Erzincan Yaşayan Miras Şöleni", 21 ilden yaklaşık 60 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısını ve çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen ve 3 Temmuz'da başlayan şölen kapsamında Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantlarda ziyaretçiler, geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve ustalarından uygulamalı bilgi alma imkanı buldu.

Şölende mücevher sadekarlığı, deri işleme, çömlekçilik, tespih yapımı, Türk okçuluğu, filografi, sedef kakma, sepet örücülüğü, mozaik, iğne oyacılığı, Beykoz cam işleri, cicim dokuma, bıçakçılık, bakır işleme, Rize bezi dokuma, aynalı çarık yapımı, baston yapımı, ahşap baskı ve yazmacılık, ebru, kazaziye, Lefkara nakışı, kırkyama, ahşap oyuncak yapımı, naht, telkari, geleneksel giysili bebek yapımı, ahşap oymacılığı, gümüş ve Oltu taşı işlemeciliği, lüle taşı işlemeciliği, ahşap kaşık yapımı, yemenicilik ile savatlı gümüş işleme gibi birçok geleneksel sanat dalı tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Türk Süsleme Sanatları Sergileri'nde Damlanur Aşcı'nın tezhip, Meryem Yazıcı'nın hüsn-i hat ve Veli Akbulut'un cilt sanatı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çocuklara yönelik etkinliklerde ise Karagöz sanatçısı Mehmet Melih Salcan'ın Karagöz gösterisi ile Oğuzhan Vartolioğlu'nun kukla gösterisi ilgi gördü. Ayrıca oluşturulan oyun alanlarında mangala, topaç çevirme, seksek ve dokuztaş gibi geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Şölene katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Dairesi Başkanı Pervin Oymak ile Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, stantları dolaşarak sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve katılım belgelerini takdim etti.

Etkinlikler kapsamında 3 Temmuz akşamı sanatçı Ferhat Göçer ücretsiz halk konseriyle Erzincanlılarla buluşurken, 4 Temmuz'da düzenlenen halk müziği konserinde Salih Gündoğdu ve Eren Can Yıldız sahne aldı.

3 gün süren Erzincan Yaşayan Miras Şöleni, 5 Temmuz'da sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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