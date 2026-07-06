Türkiye'den tarihi adım! Milli sistem ilk kez NATO ülkesine ihraç edildi

Türk savunma sanayiinin deniz platformları için geliştirdiği milli komuta-kontrol çözümü ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Romanya'ya ihraç edilen CAm.ROMAN korvetiyle birlikte ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine girdi. HAVELSAN tarafından geliştirilen sistem, böylece ihracat başarısına bir yenisini daha ekledi.

ROMANYA DENİZ KUVVETLERİ'NDE GÖREV YAPACAK

HAVELSAN'ın CAm.ROMAN korvetinin Romanya'ya satışı kapsamında yürüttüğü ihracat sözleşmesi çerçevesinde, gemiyle birlikte ADVENT Savaş Yönetim Sistemi de Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunuldu.

Daha önce Pakistan, Endonezya, Ukrayna, Katar, Umman, Nijerya, Malezya ve Şili gibi birçok ülkeye ihraç edilen ADVENT, bu teslimatla birlikte ilk kez bir NATO müttefikinin envanterine girmiş oldu.

Romanya'ya teslim edilen sistem, Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı ADVENT SYS'nin Romanya'nın operasyonel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış versiyonu olarak geliştirildi.

BİRDEN FAZLA PLATFORMU AYNI ANDA YÖNETEBİLİYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yakın iş birliği içinde geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, yalnızca tek bir gemiyi değil, birden fazla platformu aynı harekat resmi etrafında birleştirebilecek şekilde tasarlandı.

Tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü gibi kritik operasyonel süreçleri yöneten sistem, farklı haberleşme protokolleri sayesinde müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabiliyor.

ADVENT; küçük botlardan büyük savaş gemilerine, kara konuşlu komuta merkezlerinden insansız deniz araçlarına kadar birçok farklı platformda kullanılabiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ SÜRÜMÜ GELİŞTİRİLİYOR

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve milyonlarca satır koddan oluşan ADVENT, ilk kez 2019 yılında Ada sınıfı korvet TCG Kınalıada'da hizmete alındı. Daha sonra TCG Ufuk, TCG Anadolu ve CAm.ROMAN dahil çok sayıda platforma entegre edildi.

HAVELSAN, sistemi yapay zeka destekli ADVENT AI sürümüyle geliştirmeyi sürdürürken, yeni ülkeler için de farklı konfigürasyonlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

DİĞER YERLİ SİSTEMLERİN DE İHRACATINA KAPI AÇTI

Romanya'ya gerçekleştirilen teslimatla birlikte, HAVELSAN'ın yanı sıra TÜBİTAK ile geliştirilen YELKOVAN Elektronik Harp Sistemi ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen TARGAN 12.7 milimetre otomatik stabilize silah sistemi gibi yerli savunma teknolojilerinin de uluslararası pazara açılmasının önü açıldı.

Öte yandan, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede Türk savunma sanayisinin yeteneklerinin tanıtılacağı etkinliklerde ADVENT sistemine yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com