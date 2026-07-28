Türkiye-Ermenistan Medya Diyalog Programı Kars'ta Buluştu

Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle, uzun yıllardır Türkiye- Ermenistan ve Azerbaycan- Ermenistan diyaloğu üzerine çalışmalar yürüten Imagine Center for Conflict Transformation ile Caucasus Edition tarafından hayata geçirilen Türkiye- Ermenistan Medya Diyalog ve Değişim Programı, iki ülke gazetecilerini Kars'ta bir araya getirdi.

Medya kuruluşları arasında kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesini, gazeteciler arasında doğrudan iletişim kurulmasını ve karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesini amaçlayan programın ikinci etabı kapsamında Ermenistan'dan gelen 8 kişilik gazeteci heyeti, Kars'ta çeşitli temaslarda bulundu.

Programın ilk ayağında ise Türkiye'den bir grup gazeteci Ermenistan'a giderek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ni yerinde takip etmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan ziyareti sırasında resmi heyet akreditasyonu alan Türk gazeteciler, zirve ve diplomatik temasları yakından izleme fırsatı bulmuştu. Böylece iki ülke arasında gazetecilerin karşılıklı ziyaretleriyle medya alanında yeni bir iletişim köprüsü kurulmuş oldu.

"Kars, diyaloğun buluşma noktası oldu"

Programın Türkiye ayağı için özellikle Kars'ın tercih edilmesi, kentin Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi, kültürel ve coğrafi açıdan önemli bir konumda bulunmasından kaynaklandı. Ermenistanlı gazeteciler, ziyaret süresince Kars'ın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanırken, şehirde görev yapan gazeteciler ve medya temsilcileriyle de bir araya geldi.

Gerçekleşen buluşmalarda yerel medya temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, gazetecilik deneyimleri, sınır ötesi habercilik, ortak çalışma imkanları ve medya etiği gibi konular ele alındı. Katılımcılar, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve toplumlar arasındaki önyargıların azaltılmasında medyanın üstlendiği rol üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Kars'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı"

3 gün süren program boyunca Ermenistanlı gazeteciler, Kars'ın tarihi dokusunu ve turizm potansiyelini keşfetme fırsatı buldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri başta olmak üzere Kars Kalesi, tarihi Baltık mimarisiyle öne çıkan kent merkezi ve kentin önemli kültürel noktaları ziyaret edildi. Katılımcılara Kars'ın çok kültürlü geçmişi, zengin mutfağı ve yöresel ürünleri hakkında da bilgiler aktarıldı.

"Amaç kalıcı medya iş birliği"

Programın temel hedefleri arasında Türkiye ve Ermenistan'daki medya kuruluşları arasında kalıcı kurumsal ilişkiler kurulması, gazeteciler arasında mesleki iş birliklerinin geliştirilmesi ve iki toplum arasında sağlıklı iletişimin desteklenmesi yer alıyor. Ayrıca Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen bu tür projelerin yalnızca gazeteciler arasında değil, toplumlar arasında da karşılıklı anlayışın gelişmesine katkı sunması bekleniyor. Kars'ın böylesine önemli bir uluslararası medya buluşmasına ev sahipliği yapması kentin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı