Emeklilikten Sonra Eğitim Yolculuğu: Hatice Ezer'in Üçüncü Üniversite Macerası

Nevşehir'de yaşayan 55 yaşındaki Hatice Ezer, 2018'de üniversite sınavına hazırlanan yeğeninin "Çok biliyorsan sen de gir." sözü üzerine üçüncü üniversitesini okuyor.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden 1999 yılında mezun olan Ezer, 2018'de üniversite sınavına hazırlanan yeğeni Emre Sucu'ya bir soru hakkında "Nasıl bilemezsin?" diye tepki gösterdi. Yeğeni de Ezer'e "Çok biliyorsan, sen de gir." dedi.

Bunun üzerine üniversite sınavına hazırlanan ve aynı yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nü kazanan Ezer'in yeğeni de Kapadokya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü'ne yerleşti.

Ezer, 2022'de son sınıftayken tekrar üniversite sınavına hazırlanarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ne yerleşti.

Yeğeniyle iddialaşması üzerine yeniden eğitim hayatına başlayan ve üçüncü üniversitesini okuyan Ezer, eğitim için her gün minibüsle Ürgüp'ten Kayseri'ye 132 kilometre yol gidip geliyor.

Gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi Hatice Ezer, AA muhabirine, gençlerle okumaktan dolayı mutluluk duyduğunu, onlara örnek olduğunu söyledi.

Her şeyin yeğeni Emre ile iddialaşması üzerine başladığını anlatan Ezer, şöyle konuştu:

"Üniversite eğitimini bitirdikten sonra uzun yıllar ticaret yaptım ve 2013'te emekli oldum. Emeklilikten sonra gezmeye başladım, sonra Ürgüp'e geri döndüm. Aile arasında kahvaltı yaptığımız sırada üniversiteye hazırlanan yeğenim vardı. Onunla basit bir soru için 'Nasıl bilemezsin?' sözüyle başlayan bir iddia sonucunda bana 'Çok biliyorsan sen de gir.' dedi. Ona teşekkür ediyorum. Böylelikle üniversite sürecim başladı. Sınava girdim ve kazandığımı öğrendim. Sonra güzel sanatlar fakültesine başladım ve bitirdim. Gazetecilik benim en çok okumak istediğim bölümlerden biriydi. Son sınıfta 'Neden yapmıyorum?' dedim ve tekrar sınava girdim."

Sınavda aldığı puanla gazetecilik bölümüne yerleştiğini belirten Ezer, her gün kilometrelerce yolu gidip geldiğini, gençlerin kendisine enerji verdiğini dile getirdi.

Hocaları da azmini takdirle karşıladı

Eğitim hayatı için yaz kış demeden erken saatlerde yollara düştüğünü vurgulayan Ezer, zorlansa da üniversite için her şeye katlandığını ifade etti.

Bazı zamanlar derse geç kaldığını anlatan Ezer, "Yetişkin olduğunuz ve derse geç geldiğiniz için hocalar, vurdumduymazlık ve umursamazlıktan olduğunu düşünüyorlardı. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlattığımda saygınlık ve hayranlık gördüm. Onlar da inanamadı ve 'Nasıl bir azim?' dediler. Yeğenimle yaşamış olduğumuz tartışma bana 1 değil, 2 üniversite okuttu. Onun sayesinde başladığım üniversite maceramda önce güzel sanatlar, ardından gazetecilik hayalimi gerçekleştiriyorum. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gazetecilik bölümünü bitirdikten sonra hedeflerinin olduğunu anlatan Ezer, yazar veya yayıncı olmayı istediğini sözlerine ekledi.