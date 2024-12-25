Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Emeklilikten Sonra Eğitim Yolculuğu: Hatice Ezer'in Üçüncü Üniversite Macerası

Emeklilikten Sonra Eğitim Yolculuğu: Hatice Ezer'in Üçüncü Üniversite Macerası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de yaşayan 55 yaşındaki Hatice Ezer, yeğeniyle iddialaşması sonucu üniversite eğitimine tekrar geri döndü ve üçüncü üniversitesini kazanarak gazetecilik okuyor. Her gün 132 kilometre yol kat ederek gençlerle birlikte eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.

Nevşehir'de yaşayan 55 yaşındaki Hatice Ezer, 2018'de üniversite sınavına hazırlanan yeğeninin "Çok biliyorsan sen de gir." sözü üzerine üçüncü üniversitesini okuyor.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden 1999 yılında mezun olan Ezer, 2018'de üniversite sınavına hazırlanan yeğeni Emre Sucu'ya bir soru hakkında "Nasıl bilemezsin?" diye tepki gösterdi. Yeğeni de Ezer'e "Çok biliyorsan, sen de gir." dedi.

Bunun üzerine üniversite sınavına hazırlanan ve aynı yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nü kazanan Ezer'in yeğeni de Kapadokya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü'ne yerleşti.

Ezer, 2022'de son sınıftayken tekrar üniversite sınavına hazırlanarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ne yerleşti.

Yeğeniyle iddialaşması üzerine yeniden eğitim hayatına başlayan ve üçüncü üniversitesini okuyan Ezer, eğitim için her gün minibüsle Ürgüp'ten Kayseri'ye 132 kilometre yol gidip geliyor.

Gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi Hatice Ezer, AA muhabirine, gençlerle okumaktan dolayı mutluluk duyduğunu, onlara örnek olduğunu söyledi.

Her şeyin yeğeni Emre ile iddialaşması üzerine başladığını anlatan Ezer, şöyle konuştu:

"Üniversite eğitimini bitirdikten sonra uzun yıllar ticaret yaptım ve 2013'te emekli oldum. Emeklilikten sonra gezmeye başladım, sonra Ürgüp'e geri döndüm. Aile arasında kahvaltı yaptığımız sırada üniversiteye hazırlanan yeğenim vardı. Onunla basit bir soru için 'Nasıl bilemezsin?' sözüyle başlayan bir iddia sonucunda bana 'Çok biliyorsan sen de gir.' dedi. Ona teşekkür ediyorum. Böylelikle üniversite sürecim başladı. Sınava girdim ve kazandığımı öğrendim. Sonra güzel sanatlar fakültesine başladım ve bitirdim. Gazetecilik benim en çok okumak istediğim bölümlerden biriydi. Son sınıfta 'Neden yapmıyorum?' dedim ve tekrar sınava girdim."

Sınavda aldığı puanla gazetecilik bölümüne yerleştiğini belirten Ezer, her gün kilometrelerce yolu gidip geldiğini, gençlerin kendisine enerji verdiğini dile getirdi.

Hocaları da azmini takdirle karşıladı

Eğitim hayatı için yaz kış demeden erken saatlerde yollara düştüğünü vurgulayan Ezer, zorlansa da üniversite için her şeye katlandığını ifade etti.

Bazı zamanlar derse geç kaldığını anlatan Ezer, "Yetişkin olduğunuz ve derse geç geldiğiniz için hocalar, vurdumduymazlık ve umursamazlıktan olduğunu düşünüyorlardı. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlattığımda saygınlık ve hayranlık gördüm. Onlar da inanamadı ve 'Nasıl bir azim?' dediler. Yeğenimle yaşamış olduğumuz tartışma bana 1 değil, 2 üniversite okuttu. Onun sayesinde başladığım üniversite maceramda önce güzel sanatlar, ardından gazetecilik hayalimi gerçekleştiriyorum. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gazetecilik bölümünü bitirdikten sonra hedeflerinin olduğunu anlatan Ezer, yazar veya yayıncı olmayı istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
img

Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
img

Şimşek çaktıktan sonra gökten siyah kayalar düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı

Son Dakika Haberleri

Annem Ankara 6. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 25-26 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, 2025 asgari ücret artırılacak mı? Kuruluş Osman 176. bölüm tek parça full HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Aralık Kazan, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 176. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Aralık günün maçları nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.