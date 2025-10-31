Elvin Köse: Altın Portakal Film Festivali'nde İlk Heyecan

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, ilk filmi olan 'Doğudan Fragmanlar' ile katılan Elvin Köse (22), Çocukluğumdan bu yana Altın Portakal'ın ödül gecelerini izliyordum. Sürekli 'Ben orada olabilir miyim' diye düşünüyordum. Şu an burada olmak sürreal geliyor dedi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, devam ediyor. Festivalde filmler izleyiciyle buluşurken, birçok yönetmen ve oyuncu da ilk filmleriyle festivalde yer alıyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan 'Doğudan Fragmanlar' filminde 'Zeynep' karakterini canlandıran Elvin Köse, ilk sinema filmiyle festivalde yer alan isimlerden biri. Çocuk yaşlarından itibaren tiyatroya ve sinemaya ilgi duyan Köse, çekimleri Trabzon'da tamamlanan filmde yardımcı kadın oyuncu rolünde 'Zeynep' karakterini canlandırıyor. Köse, filmiyle birlikte çocuk yaşlarda televizyonda izlediği ve hayalini kurduğu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk filmiyle yer aldı.

'SAHNEYE İLK ANNEMLE ÇIKTIM'

Kendisini çok şanslı hissettiğini söyleyen Elvin Köse, Çocukluktan bu yana oyuncu olmak istiyordum. 5 yaşındayken annemle minik bir gösteri yaptık. O zaman ilk defa sahneye çıktım. O günden bu yana 'Ben oyuncu olacağım' diye her fırsatta söylüyordum. Tiyatro kurslarına ve oyunlar izlemeye gittim. Genco Erkal'ı ilk izlediğimde tiyatroya aşık oldum. İşim bu olduğu için çok şanslıyım. Hayatımın sonuna kadar oynamak istiyorum. 1,5 yıl önce filmden haberim oldu. Annemle beraber bir seçme çektik ve yolladım. Senaryoyu ilk okuduğumda çok beğendim dedi.

'ASLINDA BANA ÇOK UZAK BİR KARAKTER'

Rol aldığı ilk sinema filmi olduğunu söyleyen Köse, Oynadığım karakter aslında bana çok uzak bir karakter. Ben çok sosyal biriyim. Karakteri anlamak benim için bir hedef oldu. Zeynep'in bir sessizliği var. İçinde yaşadığı her şeyi ben yazmaya başladım. Bunları yaza yaza karakteri anlamaya başladım. İlk set günümde 2 bin 700 rakıma çıktık. O soğuk ve verdiği hisle birlikte bambaşka bir karakter çıktı içimden. Kendimi doğaya bırakıp, beni değiştirmesine izin verdiğimde karakterimin bana ne söylediğini bulmuş gibi hissettim diye konuştu.

'HAYALİM BURADA OLMAKTI'

Festivalde yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten Köse, İlk filmim ve ilk festivalim. Her şeyin ilkini burada yaşamış oldum. Yıllardır izleyip ilham aldığım insanlarla sohbet etme, oyunculuk hakkında konuşma fırsatı buldum. Filmi hiç izlememiştik, ilk defa burada izledik. Filmin nasıl göründüğüne dair hiçbir fikrim yoktu. Burada olduğum için çok mutlu hissediyorum kendimi. Çocukluğumdan bu yana Altın Portakal'ın ödül gecelerini izliyordum. Sürekli 'Ben orada olabilir miyim' diye düşünüyordum. Hayalim burada olmaktı. Şu an burada olmak sürreal geliyor. Burada, bu insanlarla olmak benim için bir şans. Çok mutluyum çünkü hayalim gerçekleşti dedi.

'İNSANLARA BİR ŞEYLER ANLATMAK BENİ MUTLU EDİYOR'

Oyunculukla ilgili hedefleri olduğunu söyleyen Köse, Genco Erkal'ı çok beğenerek büyüdüm. Her oyununu izlemeye çalıştım. Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor çok özel insanlar. Çok sevdiğim bir yönetmenin filminde onunla konuşa konuşa oynamak. Bu yönetmenler Gaspar Noe ve Nuri Bilge Ceylan. Oyunculuğa devam edip, insanlara bir şeyler anlatmak beni mutlu ediyor. Ailem bana bu süreçte çok destek oldu diye konuştu.