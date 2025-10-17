Edirne'de Karadeniz ve Rumeli Türküleri Konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile birlikte " Karadeniz'den Balkanlar'a Karadeniz ve Rumeli Türküleri" konseri verdi.

Sanat yönetmenliğini Özge Altıntaş'ın yaptığı konser, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda gerçekleşti.

"Çarşamba'yı Sel Aldı", "Oy Kemençe Kemençe", "Gine Yeşillendi Fındık Dalları", "Drama Köprüsü", "Edirne'nin Ardı Bayler" ve "Atabarı" gibi eserler seslendiren sanatçılara zaman zaman müzikseverler de eşlik etti.

Konseri, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Ticaret Müdürü Mustafa Kurt ve SGK İl Müdürü Süleyman Lale de dinledi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine, Karadeniz yöresi ve Balkanlar'dan seçme türkülerin icra edildiği, iki topluluğun ortak projesinin ilk ayağını Edirne'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun da gelecek yıl Mayıs ayında proje kapsamında Samsun'a gideceğini belirten Ercan, "O konserimizin adı da Balkanlardan Karadeniz'e olacak. Karadeniz ve Trakya insanı coşkuludur ve neşelidir, kıpır kıpırdır. Bu enerjiyi birleştirmek, iki kültürü bir araya getirmek istedik." diye konuştu.

Ercan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da 28 Ekim'de topluluk binasında verecekleri konserle kutlayacaklarını dile getirdi.