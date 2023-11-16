Dünyanın ve Türkiye'nin ilk kalem festivali PenFest 18 Kasım'da başlıyor

Dünyaca ünlü prestijli kalemlerin buluşma noktası PenFest, bu yıl 18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında 4. kez Çırağan Sarayı'nda düzenleniyor. Türkiye'nin en büyük online prestij kalem mağazası markakalem.com tarafından düzenlenen festival; geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de markaların son koleksiyonlarına ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ve dünyanın ilk kalem festivali olan PenFest, 18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. Bu yıl 4. kez Markakalem.com tarafından hazırlanan festival, prestij kalem markaları, koleksiyonerlerin katılımıyla uluslararası bir organizasyona dönüşecek. İlk kez 2018 yılında gerçekleşen festival dünyadan ve Türkiye'den kalem tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl daha geniş kapsamlı olması beklenen festivalde ünlü kalem markalarının Vintage ürünleri de Penfest'te ilk kez sergilenecek. Dünyada sınırlı kişi tarafından yapılan Mikro Art Sanatı da kalem severlerle buluşacak. "Journaling" diye adlandırılan "günlük" hazırlama & dizayn etme sanatının icra edilmesi için Amerika ve Malezya'dan 4 farklı journaling sanatçısı 2 gün boyunca kalem severlerle bir araya gelerek work shopların yapılacağı festivalde, aynı zamanda ilk kez Journaling Türkiye buluşması da PenFest'de gerçekleşecek.

KALEMİN GİZEMLİ DÜNYASIYLA BULUŞTURAN FESTİVAL

Geçmiş festivallerde olduğu gibi bu yıl da edebiyat, politika, iş dünyasından özel ziyaretçileri ağırlayacak olan PenFest'te, Cumhuriyetimizin 100.Kuruluş yılına özel dünyaca ünlü kalem markaları tarafından üretilen ürünler kalem severler ile buluşacak. Etkinlik alanının 100.yıla özel olarak tasarlanacağı PenFest'de katılımcılar bu sene Cumhuriyet coşkusunu daha farklı hissedecek.

Her sene olduğu gibi kalem markalarının yarışmalarıyla birlikte gün boyu farklı etkinliklerin olduğu, her anın hareketli, enerjisinin yüksek, dopdolu 2 günlük bir Penfest dünyanın dört bir yanından gelecek olan tüm kalem severleri ağırlamak için bekliyor. Televizyoncu ve yazar Fatih Türkmenoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek festivalde, ziyaretçileri kalem ve yazı arasındaki yolculuğa dair mini sohbetler ve yarışmalar bekliyor. Katılımcı firmaların kalem severler için hazırladığı sürprizlerle daha da renklenecek olan PenFest, yazı meraklıları için atölyeler ve birbirinden farklı mürekkep çeşitlerinin yer aldığı Mürekkep Bar'la ziyaretçilere farklı deneyimler sunma fırsatı verecek.

TUTKUNUN YOLCULUĞU

Aynı zamanda festivalin ev sahipliğini yapan markakalem.com kurucusu Faruk Atalar; 'Kalem öyle bir dünya ki onu ancak onun büyüsüne kapılıp gidenler anlayabilir. Bu yıl dördüncü kez yapacağımız festivalde bugüne kadar sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismi ağırladık ve hepsinde kalem deyince gördüğümüz tek şey tutku… Yıllardır kalemlerin gizemli dünyasında yer alan biri olarak PenFest, bu rengârenk dünyanın; eşsiz kimyasını, dokusunu yakından görmek, hissetmek isteyenler için güzel bir fırsat' olduğunu söyledi. 'Yoğun ilgiden dolayı bu sene kalem tutkunlarını 2.000 m2 alanda ağırlayacağız, bu yıl 54 farklı firma, 70 markanın yer alacağı festivalde kalem üreticileri, dolmakalemler, cam kalemler, yüzlerce çeşit yazı aksesuarı, kalem kutuları & kılıfları, kaligrafi ürünleri, defterler, vintage kalem katılımcıları, nibmasterlar, kalem tamircileri yer alacak. Almanya, Amerika ve İsrail'den koleksiyonerlerin de katılacağı festivalde, mücevher kalemler, özel el yapımı tasarım kalemlerin de festivalde oldukça ilgi görmesini bekliyoruz. Sınırlı sayıda katılımcının katılabileceği Journaling( Günlük hazırlama) workshopları da festivalin en fazla ilgi görecek etkinlikleri arasında olmasını bekliyoruz, dedi.

PRESTİJ KALEM DÜNYASINA YÖN VERENLER PENFEST'DE;

Ağaçkakan, Akif Gözcü, Art'n Smile Stamps, Benu, Bi'Fırt, Botto Art Ceramic, Calligart,, Colorverse, Conklin, Copic, Cross, D-Atrementis, Daphne Pen, Diamine ink, Diplomat, e+m Germany, El Casco, Enok, Esterbrook, Faber-Castell Fine Writing, Fabio Ricci, Galen Leather, Graf Von Faber-Castell, Hanpen, İhsan Özuysal, J.Herbin, Kalemkeş, Karatis, Kaweco, Kilk, Kitaplarım İçin, Krishna, Lamy, Leuchtturm, Meteksan, Moleskine, Montegrappa, Monteverde, Nfp Design, Noodlers, Nuuna, Omas, Parafernalia Milano, Parker, Pelikan, Peter Pauper, Pineider, Platinum, Pratikpen, Pulko, Retro 1951, Rotring, Sailor, Scrikss, Sepia, Sheaffer, Steta Custom Jewelry, Tomoe River, Twsbi, Victoria's Journals, Victorinox, Visconti, Waldmann, Wancher, Waterman, Wenger, Yazı Tükanı, Ystudio, Zek Bespoke, Zeki Karaca Jewellery gibi ünlü kalem, defter ve mürekkep ürünleri markaları katılacak. Tasarım harikası özel seriler koleksiyonerlerle ve kalem tutkunlarıyla bir araya gelecek

ULUSLARARASI SANATÇILAR VE ZANAATKARLAR PENFEST'DE BULUŞUYOR

Festivale katılacak markaların yanı sıra Mikro Art Sanatçısı Murat Uçar, Nibmaster Ahmet Çarpık ve Thomas Ang, Journaling yani günlük tutma sanatını kalem severler ile buluşturacak Emrah Berse, Doç. Dr. Deniz Bağdaş, Klarissa, Tersh, Vanessa, Kalem Tamircileri Hakan Ünal ve Murat Sünmez, Vintage kalemleri kalem severlerle buluşturacak Letizia Iacopini, Michael Donald Daigle, Miroslav Tischler, Dr. Osman Sümer, Tom Westerich, Ulrich Krüner, Waldemar Susemihl gibi sanatçılar özel tasarımları, workshopları ve bu alanda sanatını icra eden zanaatkârlar festival boyunca ziyaretçilerle bir arada olacak.