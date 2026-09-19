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Fon soruşturmasında dikkat çeken isimler: Emre ve Kerem Alkin kardeşler de gözaltında

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Fon soruşturmasında dikkat çeken isimler: Emre ve Kerem Alkin kardeşler de gözaltında
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı, ekonomi dünyasından iki kardeş de yer aldı. Ekonomist ve akademisyen Emre Alkin ile Kerem Alkin, farklı dönemlerde üstlendikleri akademik, kamu ve özel sektör görevleriyle tanınan isimler olarak soruşturmanın son dalgasında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı ekonomi dünyasından iki kardeşin bulunması dikkat çekti.

ALKİN KARDEŞLER KİM?

Ekonomi dünyasında uzun yıllardır tanınan Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Kerem Alkin kardeşler, akademik çalışmalarının yanı sıra kamu ve özel sektörde üstlendikleri görevlerle de öne çıktı.

EMRE ALKİN REKTÖR VE EKONOMİ YORUMCUSU

Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomi alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar televizyonlarda ekonomi yorumculuğu ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde rektörlük görevini sürdüren Alkin, Temmuz 2026’da üniversitenin rektörlüğüne yeniden atandı.

Alkin daha önce İMKB Başkan Danışmanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ve farklı şirketlerde yöneticilik görevleri üstlendi. Tera Portföy’ün yönetim kurulunda da yer alan Alkin’in şirkete yönetim kurulu üyesi olarak seçilme tarihi KAP kayıtlarında 26 Haziran 2026 olarak yer aldı.

Emre ALKİN

KEREM ALKİN ESKİ OECD BÜYÜKELÇİSİ

Prof. Dr. Kerem Alkin ise akademisyen ve ekonomist kimliğinin yanı sıra diplomatik görevleriyle tanınıyor. Alkin, 2021-2024 yılları arasında Türkiye’nin OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Alkin daha önce Türkiye Varlık Fonu ve Halkbank yönetimlerinde görev aldı. Halen Tera Yatırım Menkul Değerler’in bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor. KAP kayıtlarında da Kerem Alkin’in 7 Mayıs 2026 itibarıyla yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığı görülüyor.

Kerem ALKİN

FON SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA

Alkin kardeşlerin de gözaltına alınmasıyla soruşturmadaki son operasyon dikkat çekti. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturmanın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütüldüğü bildirildi. Gözaltı işlemi, kişiler hakkında kesinleşmiş bir suçluluk hükmü anlamına gelmiyor; soruşturmanın adli süreci devam ediyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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