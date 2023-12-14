Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' etkinliği, İstanbul'da gerçekleşti. Etkinlikte, Diyarbakır'ın kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Diyarbakır İstanbul'da boy gösterdi

Diyarbakır ürünleri İstanbul'da tanıtıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Diyarbakır Tanıtım Günleri" etkinliği, İstanbul'da gerçekleşti. 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, kentin kültürel değerleri ve yöresel lezzetlerinin tanıtımıyla boy gösterisi yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Alanında görkemli bir açılışla başladı. 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik, Diyarbakır'ın kültür, tarih ve turistik zenginliklerini İstanbul'daki ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, eski bakanlardan Abdulkadir Aksu, Salim Ensarioğlu, DİTAV İstanbul Şube Başkanı Aydoğan Ahıakın ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, İstanbul Valisi Davut Gül, Diyarbakır'ın tarihinin 12 bin 500 yıllık bir geçmişe dayandığını belirterek, kentin gezilip görülmesi gerektiğini söyledi.

4 gün boyunca Diyarbakır'ın İstanbul'da tanıtılacağını ifade eden Vali Su, "Bugün İstanbul'umuzda Diyarbakır ürünlerini sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Hakikatten çok güzel 4 günü dolu dolu yaşayacağız. Diyarbakır'ımızın tarihi 12 bin 500 yıl geriye gider. O tarihten bugüne de 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. O yüzden bu 33 medeniyeti Diyarbakır'ımızda izlerini ve eserlerini görmeniz lazım. Diyarbakır ilimiz peygamberler şehridir. Diyoruz ki; Diyarbakır'ımız sahabeler kentidir. Rivayete göre birçok sahabe Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabe-i kiram efendilerimizin metfum olduğu şehir Diyarbakır'dır" dedi.

Huzur ve güvenin yakalanmasıyla Diyarbakır'a aynı zamanda birçok yatırımın yapıldığını dile getiren Su, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ımız UNESCO Dünya Kültür Mirasına iki eserle imza atmış bir şehirdir. Bunlar Diyarbakır surları ve Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçelerimizdir. Dediğimiz gibi Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Kiliselerimiz, hamamlarımız, hanlarımız, köprülerimiz bunların her biri Diyarbakır'ımızın inci taneleridir. Biz 48 ürünle coğrafi işaret almış tescilli ürüne sahibiz. Yine Diyarbakır'ımız ticaret ve sanayinin geliştiği bir şehir. Huzur ve güvenle beraber Diyarbakır'ımıza kamu hizmetlerimizi de her tarafa yaydık."

Fuara katılım gösteren vatandaşlardan Ferdi Elmas, yıllardır hasret kaldığı memleketi olan Diyarbakır'ın ayağına gelmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Elmas, "7 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. Şu an Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Bugün İstanbul'daki Diyarbakır Tanıtım Günleri için geldim. Yıllardır Diyarbakır'a gitmiyordum. Bugün de bu vesileyle Diyarbakır hasretimi giderdim. Çok güzel bulduk. Böyle etkinliklerin devamını dileriz. Mümkünse yılda iki kez olmalıdır" ifadelerinde bulundu.