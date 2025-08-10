Diyarbakır'da Gezici Kütüphane ile Çocuklar Kitapla Buluşuyor

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı personeli ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi görevlileri, yaz aylarında "gezici kütüphane" ile kırsal mahalleleri gezerek çocukları kitap ve etkinliklerle buluşturuyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesinin gezici kütüphanesi, 2011'den bu yana yaz, kış demeden kırsalda yaşayan çocuklara hizmet veriyor.

Farklı yaş gruplarına hitap eden Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinden yüzlerce kitabın bulunduğu kütüphanede görevliler eşliğinde kitap okuyan çocuklar, boyama, film izleme ve sokak oyunları gibi etkinliklerle de eğlenceli zaman geçiriyor.

Çocukların yaz aylarında da bu hizmetten mahrum kalmaması için İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerinin de desteğiyle gezici kütüphane kırsal mahallelere yolculuğunu sürdürüyor.

Gezici kütüphanenin yaz tatilinde ilk durağı Çınar ilçesinin kırsal Yuvacık Mahallesi oldu.

Ekipler, çocuklara gezici kütüphaneyi tanıttı, onlarla kitap okudu, çizgi film izledi, eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi.

Çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye eden ekipler, kadınlara da aile içi şiddet gibi çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

"Elimizden geldiğince her çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz"

Kütüphaneci Derya Akay Ertaş, AA muhabirine, çocukların yaz tatilinde de kitap ve etkinliklerden uzak kalmaması için jandarmayla işbirliğinde kırsal mahalle ziyaretleri sürdürdüklerini söyledi.

Çocukların bu sayede gezici kütüphaneyi tanıdığını ifade eden Ertaş, çocuklara kitap ve ayraç dağıttıklarını, onlarla kitap okuduklarını belirtti.

Ertaş, çocukların güzel ve verimli bir gün geçirmesi için jandarma personeliyle ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Okul döneminde düzenli olarak köy ziyaretlerimiz oluyor. Yaz aylarında da çocukların bundan mahrum kalmaması için etkinliklerimize devam ediyoruz. Çocukların gülümsemesi bizleri çok mutlu ediyor. İşimizi zevkle yapıyoruz, büyük keyif alıyoruz. Şehir merkezlerinde çocuklar kitaplara çok rahat ulaşabiliyor ancak kırsalda bu imkan kısıtlı olduğu için elimizden geldiğince her çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Çocukları kitaplardan mahrum etmemek adına uğraşıyoruz."

"Jandarma ağabeyler ve ablaların dağıttığı kitapları heyecanla okuyacağım"

Çocuklardan Ayşe Aktepe (9), mahallelerine gelen gezici kütüphanede arkadaşlarıyla kitap okuyup etkinliklere katıldıklarını dile getirdi.

Aktepe, "Jandarma ağabeyler ve ablalar gezici kütüphaneyle buraya gelip, bize kitap dağıttı. Onların dağıttığı kitapları evde heyecanla okuyacağım. Çok güzel bir gün geçirdik, arkadaşlarımızla eğlendik." dedi.

Miran Aktepe (11) ise bu etkinlik sayesinde eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, "Jandarma ağabey ve ablalar bize kitap verdi. Kitaplar çok güzeldi, mutlu olduk. Eski kitaplarım vardı, onları okumuştum, şimdi aldığım bu kitapları okuyacağım. Gezici kütüphaneyi gezdik, güzeldi. İnşallah bir daha gelirler." ifadelerini kullandı.