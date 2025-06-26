Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sağtürk: Festivalimizde sanat ile tarih iç içe

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, "Uluslararası konuk sanatçılarla birlikte klasik müzik ve dansın büyüsünü, izleyicilerimize yaşatmayı amaçlıyor, sanat ile tarihin iç içe geçtiği festivalimizde, her bir performansı unutulmaz kılmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 27 Haziran- 13 Temmuz tarihleri arasında Efes Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Festivalin tanıtım toplantısı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün katılımıyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi İzmir Devlet Opera ve Balesi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sağtürk, "Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak 6 kentimizdeki müdürlüklerimizin yerleşik sahnelerinde gerçekleşen temsillerle 2023- 2024 yıllarında izleyici sayısı bakımından rekor kırmış bulunmaktayız. Bu rekorun üzerine, yeni tamamladığımız 2024- 2025 sanat sezonunda ve ardından gelen yaz festivallerinde yine rekor üzerine rekor gelmektedir. Yaz festivallerimizin yanı sıra Anadolu Opera ve Bale Festivali ile Kültür Yolu Festivalleri'nde de geçen yıla oranla daha fazla temsil yapmaktayız. Geçirdiğimiz dönemde; sanatsal verim göz önüne alındığında, gerçekleştirdiğimiz 44 prömiyer ile en üretken dönemlerden birini yaşadığımız bu süreçte, asli görevlerimizden biri de Cumhuriyetimizin yetiştirdiği değerli hocalarımızın ortaya koyduğu ve daha önce hiç sahnelenmemiş eserlerini kurumumuzun değerli ekibiyle tahlil etmek, değerlendirmek, sahneye taşımak ve seyircilerimizle buluşturabilir hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

'YAZA SANATSAL DAMGASINI VURACAK'

İzleyicilerle festivallerde buluştuklarını dile getiren Sağtürk, "Zengin ve renkli programlarıyla sanatseverlerin beğeniyle yıllardır takip ettiği festivallerimiz; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himaye ve destekleriyle, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. 10 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında başarıyla tamamladığımız 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Şu an sizinle birlikte olduğumuz; 27 Haziran'dan 13 Temmuz'a kadar sürecek olan 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 1- 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali ile son olarak 14 Eylül'den 1 Ekim'e kadar sürecek olan 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu yılın yaz aylarına sanatsal damgasını vuracaktır" dedi.

'DÜNYACA ÜNLÜ YABANCI KONUKLAR KATILACAK'

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nin adı verilen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali bu yıl 8'inci yaşını kutlarken, Türkiye ve dünyadan, opera ve bale sanatlarının en güzel örneklerini bir araya getirdiğini söyleyen Sağtürk, "Festivalde dünyaca ünlü ve saygın yabancı konuk sanatçıları da festival programına aldık. 8'inci yaşında, 8 performans ile izleyici karşısına çıkacak. Festivalimizde minik seyircilerimizi de unutmadığımızı belirtmeliyim" dedi.

Programın detaylarına da değinen Sağtürk, "Festivalin açılışı; klasik balenin yıldız eseri 'Kuğu Gölü' balesi ile yapılacak. 27 ve 28 Haziran'da İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğümüz tarafından sahnelenecek Kuğu Gölü balesinde dünyaca ünlü yabancı konuk sanatçılar, Berlin Devlet Balesi baş dansçılarından Iana Salenko ile Daniil Simkin başrolde sahnede olacak.

Müzikleri Rus besteci Çaykovski'ye ait olan Kuğu Gölü balesini, genç yaşına rağmen sanatsal üretimleriyle göz dolduran orkestra şefi Tolga Taviş yönetecek. Eserin koreografisi Marius Petipa ve Lev Ivanov'dan sonra Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait" açıklamalarında bulundu.

'ÇOCUKLARIMIZI MUTLAKA BEKLİYORUZ'

Program hakkında bilgi veren Sağtürk, "29 Haziran Pazar günü iki seans halinde, 'Şekeronya' adlı çocuk oyunu İzmir'de, Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi'nde olacak. Sevgili çocuklarımızı mutlaka bekliyoruz, onların varlıklarıyla operalarımız çiçek açıyor. 2 Temmuz Çarşamba akşamı, tüm dünyanın bildiği, gözde opera evlerinin vazgeçilmez eseri Mozart'ın Osmanlı ve Türk kültür sanatını yansıttığı Saraydan Kız Kaçırma operası Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Efes Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Festivalde devam eden günlerde, 5 Temmuz akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Carl Orff'un ünlü 'Carmina Burana' sahne kantatı seyirciyle buluşacak. Hemen ardından 8 Temmuz'da, Türk edebiyatının önemli eserlerinden Aşk-ı Memnu yani yasak aşk, Tarık Günersel'in sözleri, Selman Ada'nın müzikleriyle bu kez opera eseri olarak Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Efes Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek."

'SANAT İLE TARİHİN İÇ İÇE'

Sağtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festivalimizde sona doğru yaklaşırken; 11 Temmuz'da ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin La Traviata operası, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından, Efes Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek. İzleyicilerimiz muhteşem müzikleriyle göz dolduran eserde dünyaca ünlü solist sanatçı, bariton Zeljko Lucic'i izleyebilecek ve şef Patrik David Murray yönetecek. 13 Temmuz Pazar akşamı karşı komşumuz Mikis Theodorakis'in müzikleriyle enerji ve tutkunun dansla buluştuğu Zorba balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Libretto ve koreografisi Lorca Massine imzası taşıyan Zorba balesi ile 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ne gelecek yıla kadar nokta koyacağız. Uluslararası konuk sanatçılarla birlikte klasik müzik ve dansın büyüsünü, izleyicilerimize yaşatmayı amaçlıyor, sanat ile tarihin iç içe geçtiği festivalimizde, her bir performansı unutulmaz kılmaya gayret gösteriyoruz."