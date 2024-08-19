'Cumhuriyet'in Kültürel Yüzü' Uluslararası Yaz Okulu Programı Başlıyor

YUNUS Emre Enstitüsü tarafından 'Cumhuriyet'in Kültürel Yüzü' adlı uluslararası yaz okulu programı düzenleniyor. 14 gün sürecek olan bu programda 'Litera-Türk', 'Kamera Arkası', 'Türk Sofrası' ve 'Türk Arkeolojisi' temaları işlenecek. 18-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilecek bu programlar, Türkiye'nin 1923-2023 yılları arasında yaşadığı kültürel değişim ve dönüşümün uluslararası katılımcılara aktarılmasını hedefliyor.

İstanbul'da düzenlenecek olan Litera-Türk yaz okulu programı, Türk edebiyatının modern ve klasik eserlerini, yazarlarını ve bu eserlerin mekansal yansımalarını uluslararası katılımcılara tanıtmayı amaçlıyor. Yazar söyleşileri, şiir günleri, edebi ve kültürel mekan gezileri, yayınevi ve editör ziyaretleri gibi etkinliklerle, edebiyat yoluyla Türkiye ile yeni bağlar kurulması hedefleniyor. Kamera Arkası yaz okulu program ise Türk sinemasının tarihini tanıtmayı ve uluslararası katılımcıları Türk film ve dizi sektörünün önde gelen yönetmen ve senaristleriyle buluşturmayı amaçlıyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan programda yönetmenler, oyuncular, senaristler ve yapımcılar tarafından verilecek seminerler, atölyeler, film gösterimleri ve set ziyaretleri yer alacak. Bu sayede sinema aracılığıyla Türkiye ve Türk kültürü ile etkileşim kurulması hedefleniyor.

Türk Sofrası programında, Türkiye'nin zengin mutfağını ve binlerce yıllık yemek kültürünü dünya çapında tanıtmayı hedefliyor. İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Balıkesir gibi şehirlerde gerçekleştirilecek bu programda, profesyonel şefler tarafından teorik ve pratik dersler verilecek. Ayrıca, gastronomi alanında seçkin isimlerle düzenlenecek buluşmalar ve atölyeler ile Türkiye'nin sofra kültürü dünya ile paylaşılacak. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenecek olan Türk Arkeolojisi program ise, katılımcılara Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yerinde keşfetme imkanı sunacak. Troya'dan Efes'e, Gordion'dan Göbeklitepe'ye kadar birçok antik kent ve ören yerini kapsayan bu programda, katılımcılar uzman rehberler eşliğinde Türkiye'nin arkeolojik hazinelerini tanıma fırsatı bulacak.

Yaz okulu programına, 32 farklı ülkeden toplam 61 kişinin katılması bekleniyor. Programların düzenleneceği şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi önemli kültürel merkezler yer alıyor.