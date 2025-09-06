Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Anlar

ÇANAKKALE Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde, müzikten astrolojiye uzanan etkinlikler unutulmaz anlara sahne oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci günü tamamlandı. Eşsiz enstrümanı Yaybahar ile dünya çapında ilgi gören müzisyen Görkem Şen, tarihi atmosferiyle büyüleyen Troya Müzesi'nde unutulmaz bir konsere imza attı. Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde 'Dardanos'ta Balkan Esintileri' adlı konserle dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu. Balkan coğrafyasının zengin ezgileriyle bezenen konser, yoğun ilgi gördü. 'Perdeler Açılıyor' etkinliği kapsamında Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ziyarete açıldı. Ziyaretçiler, antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini izleme şansı bularak; onlarca parçaya ayrılmış tarihi bir çömleğin nasıl bir bütün haline getirildiğine, yüzlerce yıl sonra denizden çıkan bir amforanın tuzdan nasıl arındırıldığına, kazılarda bulunmuş eserlerin yeni ortamlarında bozulmadan kalmaları için ideal ısı, nem ve ışık düzeylerinin nasıl ayarlandığına ve tarihi eserlerin fotoğraflı ve yazılı belgeleme süreçlerinin nasıl işletildiğine şahit oldu. Assos Ören Yeri'ne düzenlenen gezide katılımcılar, Uzman Seçkin Akçiçek rehberliğinde bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yerinde keşfetme fırsatı buldu.

ÇOCUKLARIN FESTİVAL NEŞESİ DEVAM EDİYOR

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı 'Çocuk Köyü' minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuklar, 'Bil Bakalım Bilgi Yarışması' ve 'Lemi Abi ve Zuzi ile Çocuk Şarkıları Konseri' ile eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü tarafından eğitmenler Selin Perk, Dilvin İpek, Hazel Düzgün eşliğinde Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Bahçesi'nde düzenlenen 'Renklerle Yeşil Dönüşüm' atölyesinde çocuklar, geri dönüşüm malzemeleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyarak hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde dünyanın dört bir yanından gelerek Çanakkale sularındaki savaş batıklarını belgeleyen fotoğrafçılar ödüllendirildi. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve DPV (Sualtı Scooter) üreticisi SUEX tarafından desteklenen yarışmaya 9 ayrı ülkeden 18 seçkin sualtı fotoğrafçısı katıldı. Dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson, Pete Mesley, Ateş Evirgen gibi önemli isimlerden oluşan jüri, çekilen fotoğrafları değerlendirdi. Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda düzenlenen 'Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması'nı, Seddülbahir açıklarında 85 metre derinlikteki 'SS Carthage' batığını fotoğraflayan Przemyslaw Zyber kazandı. Zyber'e ödülünü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir takdim etti. İngiltere'de bir balıkçı gemisi olarak üretilen sonrasında ise el konularak son görevi olan mayın tarama görevine getirilen Suvla açıklarında 27 metre derinlikte bulunan 'Lundy' batığı fotoğrafıyla Maxime Cheminade ikinci, 1'inci Dünya Savaşı'nda önemli bir rol oynayan mayın tarama gemilerinden biri olan Alçıtepe açıklarında yer alan 40-60 metre derinlikteki 'Minesweeper' batığı fotoğrafıyla Martin Strmiska üçüncülüğü elde etti. Ödül törenine AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün ve Çanakkale protokolü katıldı.

Ödül töreninde konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki batıklar ve güzellikler jürinin işini zorlaştırdı ama bir sonuç açıklandı. Dünyanın 9 ülkesinden en iyi sualtı fotoğrafçılarını burada ağırlamak bizim için çok kıymetli. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı, Çanakkale'yi dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri yapacağız. Muhteşem bir coğrafyamız, sualtı güzelliklerimiz, kültürel miraslarımız var ve bu konuyla alakalı en iyilerle çalışıyoruz. O yüzden çok kıymetli bir yarışma oldu. Gelen fotoğrafçılar da ilk kez Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış yaptılar ve muhteşem olduğunu ifade ediyorlar. Kısa bir zaman içerisinde 'dalış' dendiğinde dünyada ilk akla gelen yerlerden birisinin Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olacağına inanıyoruz" dedi.