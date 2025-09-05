Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 6. Gününde Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

ÇANAKKALE'de bu yıl ilki düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde de konserler, tiyatro gösterileri, atölyeler ve su altı etkinlikleriyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 6'ncı gününde farklı etkinliklerle kente renk kattı. Program kapsamında, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlüler için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları konser verdi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde İzmir Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Kaçaklar' oyunu ilgi gördü.

Festival çerçevesinde Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda düzenlenen 'Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması' dünyaca ünlü fotoğrafçıları ağırlamayı sürdürürken, Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası'nda gerçekleştirilen 'Çanakkale Anı Dalışı'nda katılımcılar Çanakkale ruhunu su altında deneyimledi. ÇOMÜ İletişim Fakültesi'nde düzenlenen 'Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri' ve Hande Sanat Atölye'deki keçe çalışması da festival programında yer aldı.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan 'Çocuk Köyü'nde atölyeler, tiyatrolar ve gösterilerle çocuklar eğlenirken öğrenmeye devam etti. Festivalin altıncı gününde 'Kağıt Geminin Yolculuğu' tiyatrosu ve illüzyon gösterisi sahnelendi. Çocuklar ayrıca ebru ve gölge oyunu atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koydu.

ÇANAKKALE YENİ YILDIZINI SEÇİYOR

Festival kapsamında Esas 17 Burda AVM'ye kurulan 'Sen de Çal' ve 'Sen de Söyle' alanlarında gençler yeteneklerini sergiledi. 'Sen de Söyle' kabininde performans sergileyen yarışmacılar arasından seçilecek finalistler, cumartesi günü Bengü konseri öncesi Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde şarkılarını seslendirecek. Ayrıca Kordon, Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan 'Sokak Sahne'de genç müzisyenler konser verdi.