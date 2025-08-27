Çanakkale, 30 Ağustos coşkusunu Kültür Yolu Festivali ile yaşayacak

Zaferin, direnişin ve bağımsızlığın sembol şehri Çanakkale, bu yıl 30 Ağustos'u sadece tarihî zaferlerle değil, kültür ve sanatın coşkusuyla da taçlandırıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali, onuncu durağında bir kez daha Çanakkale'de sanatseverlerle buluşuyor. "Geçilemeyen şehir" bu kez kültürün, sanatın ve müziğin kalbi olacak; 30 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılan 34 farklı noktada toplam 400 etkinlikle unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI

Festival kapsamında birbirinden özel sergiler sanatseverlerle buluşacak. M. Osman Korfman Kütüphanesi'nde açılacak "Hâlâ Yaşıyorum" sergisi, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunarak direniş ve umudun sanatla ifadesine alan açacak. Troya Müzesi'nde "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" Osmanlı oyuncak kültürünü günümüze taşıyacak, dev oyuncaklarla ziyaretçilere eğlenceli bir deneyim sunacak.

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda "Medeniyetlerin Mirası" sergisi, ressam Kadir Akyol'un eserlerinden ilhamla farklı şehirlerin binlerce yıllık belleğini yapay zekâ destekli videolarla buluşturacak. Çanakkale Kent Müzesi'nde "Zamanın Katmanları" sergisi, sanatçı Kenan Işık'ın gravür estetiğiyle İstanbul'un çok katmanlı belleğine ışık tutacak. Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde açılacak "Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü" sergisi, Teğmen İbrahim Naci'nin Çanakkale Cephesi'nden tuttuğu günlükleriyle tarihe tanıklık edecek.

Bunların yanı sıra Çanakkale Kordon'da "Gökyüzünden Türkiye", Çanakkale Deniz Müzesi Muavenet-i Milliye Sergi Salonu'nda "Paranın Yüzünde Anadolu Troya'dan Çanakkale'ye", Anadolu Hamidiye Tabyası'nda "Sır", Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Hayal İstanbul", Troya Müzesi'nde "Bana Beni Anlat: 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı", Nedime Hanım Konağı'nda "Yaşayan Miras: Keçe Sergisi", "Türkiye'nin Minyatürleri Sergisi" ve "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması", Troya Müzesi'nde "Boğaz'a Nazır Camiler", Çanakkale Belediyesi Troya Sergi Salonu'nda "Felix Nussbaum ile Yolda", Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde ise "Anadolu Medeniyetleri Sergisi" ziyaretçileri bekleyecek.

ÇANAKKALE KONSERLERLE COŞACAK

Festivalin müzik programı bu yıl da dopdolu. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Buray, Resul Dindar, Tuğçe Kandemir, Ferhat Göçer, Ersay Üner, Suzan Kardeş & Serkan Çağrı, Haluk Levent, Bengü ve Salman Tin sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Anadolu'dan Hikayeler" ve "A. Vivaldi Dört Mevsim" eserleriyle seyirciyle buluşurken, Sezen Kiremit "Neydi O Şarkı?" projesini, Görkem Şen ise "Yaybahar" performansını Çanakkaleliler için sergileyecek.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu "Dardanos'ta Balkan Esintileri" ile sahne alacak. İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun "Semâ Mukâbelesi" gösterisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve HasSak Ethno-Folk Group'un konserleri festivale ayrı bir renk katacak.

ÇOCUKLARIN FESTİVALİ

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulacak Çocuk Köyü, miniklere tiyatrodan bale ve müziğe, çizgi film karakterlerinden kültürel miras atölyelerine kadar dopdolu bir program sunacak. "Külkedisi" çocuk operası, "Hayal Dükkanı" çocuk tiyatrosu, "Ali Baba'nın Çiftliği", "Kaligrafi Sanat Köşesi", "Renklerle Yeşil Dönüşüm" ve "Robotik Kodlama" etkinlikleriyle çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek. Karagöz-Hacivat gölge oyunları ve atölyeler de kültürel mirası geleceğe taşıyacak.

TARİH VE DENİZİN İZİNDE

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizcimiz için Nara Burnu'nda özel bir "Saygı Dalışı" gerçekleştirilecek. Ayrıca 4–7 Eylül'de Anadolu Hamidiye Tabyası'nda "Çanakkale Anı Dalışı" yapılacak. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda düzenlenecek Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması ise Çanakkale'nin deniz cephesini dünyaya tanıtacak.

GASTRONOMİ VE ATÖLYELER

Ünlü şefler, Çanakkale'nin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini "Lezzet Noktaları" restoranlarında yeniden yaşatacak. Festival boyunca Troya Müzesi ve kentteki birçok noktada cam, seramik, keçe, ahşap baskı, belgesel ve gastronomi atölyeleri yapılacak. FotoMaraton yarışmaları, ören yeri gezileri ve sempozyumlarla da festival, sanatla bilimin buluştuğu geniş bir yelpaze sunacak.

Çanakkale, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, gastronomiden dalışlara, çocuk etkinliklerinden sempozyumlara uzanan yüzlerce programla yeniden kültür, sanat ve coşkunun merkezi olacak.