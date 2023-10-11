Haluk Akakçe son yolculuğuna uğurlandı! Ünlü isimler cenazeye akın etti

Bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki sanatçı Haluk Akakçe 9 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Ressam ve iç mimar Türk çağdaş sanatının önemli isimlerinden Haluk Akakçe Zincirlikuyu Mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Akakçe'nin cenaze törenine ailesinin yanı sıra oyuncu Tuba Ünsal, Hatice Aslan, Melis Birkan, şarkıcı Aleyna Tilki ile iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Eşi Nevzat Akakçe taziyeleri cami avlusunda kabul ederken yakın dostları Haluk Akakçe'nin vasiyetini yerine getirerek kendi tasarımı olan şapkaları taktı. Taziyelerin cami avlusunda kabul eden eşi Nevzat Akakçe gözyaşları içinde, "Acımız çok büyük hepimizin. Şuan da söyleyecek çok fazla bir şey de yok ama daha önce de söyledim, Haluk daha iyi bir yere gitti. Ondan hiç şüphem yok. Bundan sonra da anılarımızda yaşayacak, hiçbir zaman da ismi kaybolmayacak. Herkesin çok sevdiği, dünyada da tanınan büyük bir sanatçıydı. Sadece sanatçılığıyla değil de kişiliğiyle de herkesin hayatına dokunan, dokunduğu insanların içindeki ışığı da çıkaran bir yönü vardı ve bu hep yaşayacak, herkes Haluk'u çok iyi hatırlayacaktır. Benim için büyük kayıp, aslında bir anlamda da kayıp değil kazancımda var" diye konuştu.

TUBA ÜNSAL: ÇOK SARSILDIM

Haluk Akakçe'nin yakın arkadaşı Tuba Ünsal, "Gözyaşlarımı limitli kullandığım birkaç gün geçiriyorum. Ölümüyle çok ciddi sarsıldım arkadaşımın. Çünkü çok erken bir ölümdü bizim için. Ama dünya sanatında çok önemli bir yeri olan, çok parıl parıl bir sanatçıydı Haluk. Benim ruhuma büyük katkıda bulunan, küçüklüğümden itibaren hamurumun yoğurulmasında hep yanımda olan, kızımın doğmasına vesile olan çok özel bir sanatçıyı kaybettik" ifadelerini kullandı.

HATİCE ASLAN: ÇOK ÖZGÜN, ÖZGÜR BİR İNSANDI

Oyuncu Hatice Aslan ise, "Haluk çok özel bir insandı, iyi ki tanımışım. Çok güzel eserler bıraktı. Haluk'u daha iyi tanımak için elinizden geldiği kadar röportajlarını dinlemeye çalışın. Araştırmak lazım, sadece resimde gizli değil Haluk. Birçok yerde Türkiye'yi de temsil eden bir insandı. Yurtdışında çok güzel işler yaptı, çok güzel işler bıraktı. İyi ki tanımışım, özel, özgün, özgür bir insandı." diye konuştu.