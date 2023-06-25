Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Çalıştayı İzmir'de Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın ev sahipliğinde düzenlenen '1. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Çalıştayı' başladı. Çalıştay, yerel yönetim tiyatrolarının yasal dayanaklarını güçlendirmeyi ve sorunlarına çözüm bulmayı amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın öncülüğünde düzenlenen 1. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Çalıştayı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. Üç gün sürecek çalıştaya, 13 farklı büyükşehir belediyesinin genel sanat yönetmenleri, belediye bürokratları ve sanatçılar katılıyor.

"ÖZEL YASA İÇİN ÇALIŞMAK ÖDEVİMİZ"

Yerel yönetim tiyatrolarının sorunlarının masaya yatırılacağı çalıştayın ilk gününde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in teşviki ile düzenledikleri organizasyonun öncülük görevi üstlenmesinden mutluluk duyacaklarını belirtti. Erten, yerel yönetim tiyatrolarının yasal dayanaklarını incelemeyi, ortak sorunlara kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Belediye tiyatrolarını kapsayan bir yasa olmaması nedeniyle yönetmeliklerle çözüm arayışına girdiklerini hatırlatan Erten, "Yönetmelikler, kaygan zeminler. İktidarın ve Meclis çoğunluğunun anlayışına göre kolayca değişebiliyor. Gelişme olduğu gibi gerileme de olabiliyor. Kimi zaman da sanat üretimine uzak, önceliklerini gözetmeyen çeşitli yasaların amir hükümleri çerçevesinde çalışmak zorunda kalındığı da bir başka gerçeğimiz. Bu nedenle özel bir yasaya dayalı yapılanmalar için çalışmak, önümüzdeki ödevlerden biri olarak duruyor. Bu çalışmanın burada bitmeyeceğini, belki zaman zaman başka kentlerimizde sürecek yeni etapları olacağını ummak istiyoruz" dedi.

YOL GÖSTERİCİ NİTELİKTE OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Özkan Ataklı da konuşmasında, 1. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Çalıştayı'nda belirlenecek yol haritasının öncelikle yerel yönetimler bünyesindeki tiyatrolara, ardından da ülke tiyatrosuna yol gösterici nitelikte olmasını umduklarını belirtti. Özkan, her bir oyunun izleyicisiyle buluşmasına kadar geçen sürecin mevcut mevzuat ile zor ve bilinmezlerle dolu bir denklem haline geldiğinin altını çizerek, "Burada ilkini gerçekleştireceğimiz çalıştay, tam da bu denklemleri çözme üzerine atılmış değerli bir adım olacak" diye konuştu.

Üç gün sürecek çalıştayın son gününde, elde edilen bilgiler ışığında bir sonuç bildirgesi kamuoyuna açıklanacak.

Çalıştaya, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmenleri, belediye bürokratları ve sanatçılar katılıyor.