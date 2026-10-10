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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep'te sofranın korunmasını istedi

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep'te sofranın korunmasını istedi
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Gaziantep'te 3 Ekim'de başlayan GastroAntep Kültür Yolu Festivali, paneller ve etkinliklerle sürüyor. Panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi miras olan sofranın korunması gerektiğini söyledi.

Gaziantep'te gastronomi, kültür ve sanatı bir araya getiren GastroAntep Kültür Yolu Festivali, paneller ve çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 3 Ekim'de başlayan festival kapsamında kentin çeşitli noktalarında gastronomi etkinliklerinden konserlere, sergilerden tiyatro gösterilerine, söyleşi ve atölyelerden çocuklara yönelik programlara kadar birçok faaliyet düzenleniyor.

Etkinliklerin ana merkezi Festival Park'ta kurulan alanları ziyaret edenler, geleneksel lezzetleri tatma ve kentin gastronomi kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Sokağı'nda kentin yüzyıllara dayanan mutfak kültürü ve yerel ürünleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirpervelik" paneline katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi miras olan sofranın korunması gerektiğini söyledi.

Festivalin bu yılki başlığının "Deneyimleme" olduğunu hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bize misafir geldiği zaman 'Bu nereden çıktı?' demeyiz, hemen 'Bir tabak daha koyun.' deriz. Sevgili Peygamberimiz, çorbayı yaparken diyor: 'Biraz daha su koy, komşuya da tattır.' O komşuya tattırmanın tadı bambaşka bir şey. Onun için anadan kıza, babadan oğlana geçen bir kültür lazım. Çocuklarımız, fotoğraf makinesi gibi bizi çekiyor. Ne yaparsak onu tekrar ediyorlar. Her birinize bu heyecanımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sofra deyip geçmemek için bilimsel yaklaşmak lazım."

Gastronomi için ilk adımları 14 yıl önce attıklarını anlatan Şahin, "Bugün hepiniz dolaşıyorsunuz. 14 yıl önce biz başladığımız bu yolculukta İtalyanlar çok daha öndeydi. Ben İtalya'ya gittim, adamlar Amerikan kahvesi içmiyor. Oraya gelen fast foodcuların hiçbiri yaşamamış. Öz güven var, kendi peynirine güveniyor." dedi.

Vali Yardımcısı Bülent Uygur ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türk mutfağı araştırmacısı Vedat Başaran'ın moderatörlüğündeki panelde Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl konuştu.

Kaynak: AA
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