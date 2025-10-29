Bursa'daki Tahtakale Yoğurt Han'da Geleneksel Sanatlar Yaşatılıyor

Bursa'da, 600 yıllık geçmişe sahip tarihi Tahtakale Yoğurt Han'da atölyeleri bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları hat, tezhip, çini ve ebru gibi geleneksel sanatları icra ediyor.

Osmanlı döneminde 15. yüzyılın ilk çeyreğinde kente kazandırılan ve yüzlerce yıl boyunca ticaret merkezi, bedesten, hastane gibi çeşitli amaçlarla kullanılan tarihi han, Ülküm Eğitim Vakfı girişimleriyle geleneksel sanat dallarını icra eden sanatçı ve antikacıların bulunduğu bir yapıya dönüştürüldü.

Hat, tezhip, çini, musiki ve ebru gibi sanatçılarla antikacıların bir araya geldiği handaki atölyelerde üretilen eserler, bir sergi aracılığıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tarihi handa geleneksel sanat dallarına dair atölyelerin buluşturulması çalışmalarını yürüten Ülküm Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, AA muhabirine, eğitim vakfının 2018 yılında kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının gençlerin eğitimine destek sağlamak ve yeni yetişen nesli, eğitim hayatı boyunca desteklemek olduğunu vurgulayan Aydın, "Onun dışında Türk İslam kültürüne uygun sanat eserlerinin yaşatılması, yeni nesillere aktarılması gibi amaçlarımız, hedeflerimiz var. Vakfımız kurulduktan sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü marifetiyle içinde bulunduğumuz tarihi Tahtakale Yoğurt Han'ı, kiraladık." diye konuştu.

"Yeni neslin de Tahtakale'yi tanımasını sağlayacağız"

Aydın, hanın içinde bulunan her biri 12 metrekare civarındaki dükkanları çoğunluğu geleneksel sanatlarla uğraşan sanatkarlara tahsis ettiklerini anlattı.

Sanatçıların artık daha rahat ortamda eser ürettiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Burada hat, tezhip, çini ve ebru sanatıyla uğraşan sanatkarlarımız, antikacılarımız var. Onlara burada imkan tanıyoruz ve öyle zannediyorum ki çok yerinde bir faaliyet oluyor. Zira inşallah ayın 31'inde içeride faaliyet gösteren bu sanatkarlarımız bir araya gelecek, kendi ürettikleri eserlerin yer aldığı çok güzel bir sergi yapacağız. Aynı zamanda aramıza yeni katılan sanatkar arkadaşlarımızın iş yerlerinin açılışını yapacağız. Hemşerilerimizi, şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı bu sergimize davet ediyoruz. Bu yaptığımız faaliyetlerle inşallah içerideki sanatkar kardeşlerimizle beraber yeni neslin de Tahtakale'yi tanımasını sağlayacağız."

"10 dükkandan 5'inde geleneksel sanatçılarımız bulunuyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Hat Sanatçısı Mustafa Mesten de 32 yıldır bu sanatla meşgul olduğunu söyledi.

Mesten, atölyesini geçen yıl tarihi hana taşındığını belirterek, "Bizim çalışmalarımız daha çok geleneksel hat sanatı üzerine. 1993 yılında Prof. Dr. Hattat Mehmet Memiş hocamla bu sanata başladık. O gün bugündür hocamızla meşk halinde hem derslerimiz devam ediyor, hem de icazetimizi aldık, öğrencilerimize ders vermekteyiz." diye konuştu.

Tarihi yapının sanatçılar hanı olması çalıştıklarına dikkati çeken Mesten, şunları kaydetti:

"Burası tarihi bir handır. Zaten Bursa'mız tarihle yoğrulmuş, sanat tarihimizin neredeyse bütün örneklerini görebileceğimiz bir şehir olmasına karşın hat sanatıyla ilgili ve geleneksel sanatlarımızla ilgili temsil noktasında biraz zayıf kalmış İstanbul'a karşı. Bu hat sanatını ve geleneksel sanatlarımızı Bursa'da daha da yukarıya çıkartabilmek için bu hanımızın bir sanatçılar hanı olmasını istedik. İlk önce yan tarafımdaki İlhan Engin hocamın başlamasıyla, ardından diğer hattat arkadaşlar, ebrucu, tezhipçi, çinici derken burada şu anda 10 dükkandan 5'inde geleneksel sanatçılarımız bulunuyor."

Mesten, 31 Ekim'de handa çini ve tezhip üzerine iki atölyenin daha açılacağını ifade ederek, "Ayrıca aynı gün sergi ve müzayede olacak. Bütün Bursalı hemşehrilerimizi bu sergimize, açılışımıza ve müzayedemize bekliyoruz." dedi.

Bu arada 31 Ekim'deki etkinlikte hattatlar Mustafa Mesten ve İlhan Ergin, çini sanatçısı Hanife Kaysadı, tezhip sanatçısı Meliha Kantarcı ile ebru sanatçısı Büşra Sayi Çelik eserlerini sergileyecek. Ayrıca antikacı İsmet Baykala'nın eser ve ürünleri de müzayede ile satışa sunulacak.