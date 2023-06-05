Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali düzenlendi

Bu yıl 16. kez düzenlenen Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi. Festivalde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç birlikte keşkek dövdü. Festivalde ayrıca, 'En İyi Kiraz Yetiştiricisi Yarışması' yapıldı ve Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Sümer Ezgü konser verdi.

Buca Belediyesi tarafından bu yıl 16. kez düzenlenen 'Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali' ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın birlikte keşkek dövdüğü festival, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 16'ncısı düzenlenen Buca Belediyesi Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali, kasım ayında hayatını kaybeden Belenbaşı Köyü Muhtarı ve Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan anısına düzenlendi.

Festivale; Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer, Başkan Kılıç ve eşi Zuhal Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Belenbaşı Köyü Muhtarı Faruk İlhan, eski Milletvekili Mehmet Ali Susam, Buca Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKANLAR KEŞKEK DÖVDÜ

Geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde, Tunç Soyer ile Erhan Kılıç, eşleriyle beraber köy meydanında keşkek dövdü. Daha sonra, 'En İyi Kiraz Yetiştiricisi Yarışması' kapsamında kiraz tadımı yapılarak finalistler belirlendi. Birincilik ödülünü Remzi Altıparmak isimli üretici alırken, ikinci Güngör İlhan, üçüncü Ali Özgün Kınacı oldu.

Başkan Soyer, konuşmasında vefat eden Belenbaşı Muhtarı İsmet İlhan'ı anarak, şunları söyledi:

"Aslında hikaye o kültürü yaşatmaktır. Ben bu hikayenin bizi geleceğe taşıyacak hikaye olduğunu biliyorum. Köklerimize ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimiz o kadar kuvvetli olur. O nedenle bu festivalin sadece yemek içmek olmadığını, hafızalarımızı tazelemek olduğunu bilmeliyiz. Bu festival, köklerimize sahip çıkmaktır. O nedenle bu festival çok kıymetlidir".

Başkan Kılıç ise köyler bölgesinde tarımı özendirmek için çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"YEMYEŞİL BİR COĞRAFYA HAYAL EDİYORUZ"

"Bugün burada kentte yaşayan vatandaşlarımızın toprağa, tarıma ne kadar uzak kaldıklarını, ne kadar özlediklerini görüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın sürdürülebilir tarımı gündeme getirmesinin ne kadar değerli olduğunu görüyorum. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel tarım alanlarının betonla değil, tarım ürünleri ile dolu olması için, tarımdan da para kazanılacağını göstermek için bu festivalleri yapıyoruz. Beton yığınına dönüşmüş bir köyler bölgesi değil, yemyeşil bir coğrafya hayal ediyoruz."

SÜMER EZGÜ SAHNE ALDI

Konuşmaların ardından Bergama'dan gelen kılıç kalkan ekibinin gösterisi festivalde coşkuyu artırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Belenbaşı Yörük Köy Tiyatrosu gösterisi izleyenlerden alkış aldı. Yörük Türkmen Kadınları Derneği'nin halk oyunları ise festivale renk kattı. Gün boyu sanatçılar Zeynep İlhan, Bahar Almaç, Fatoş Kadıoğlu, Kemal Özgün, Yavuz İlhan ve Abdullah İnanç'ın sahne aldığı festival, Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Sümer Ezgü konseri ile son buldu.