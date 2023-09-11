Bosna Hersek'te düzenlenen Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde projeler sergilendi

Bosna Hersek'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC) bünyesindeki 'Endüstri Günleri' platformu, projelerin sergilendiği bir etkinlik oldu. Festivalde çok kaliteli belgesellerin yer aldığını belirten Adel Ksiksi, projelerin güzel hikayelere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bosna Hersek'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC) bünyesindeki "Endüstri Günleri" platformunun yöneticisi ve Al Jazeera Belgesel Kanalı Program Planlama Müdürü Adel Ksiksi, organizasyonun güzel hikayesi olan projelere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ksiksi, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu AJB DOC ve "Endüstri Günleri"ne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bu yılki festivalde çok kaliteli belgesellerin yer aldığını belirten Ksiksi, projelerden memnun olduklarını dile getirdi.

"Program, planladığımız gibi gidiyor, çok faydalı konuşmalarımız ve tartışmalarımız var. Bu, özellikle hoşuma gidiyor." diyen Ksiksi, şunları ifade etti:

"Projelerini sunan çok yetenekli yapımcılar görüyoruz. Bazıları ilk kez buradalar ve harika iş çıkaran yapımcılar var. Takip ettiğimiz bölgelerden MENA, Güneydoğu Avrupa ve Kafkasya'dan kültür, spor, insan hikayeleri ve sosyal konular gibi farklı konuları kapsayan projelerimizin olduğunu söyleyebilirim."

"Endüstri Günleri" platformunda "Yapım Aşamasında (Work in Progress)" kategorisinin de bulunduğunu belirten Ksiksi, "Bazı projelerin çok güzel hikayeleri var, bazıları ise yapım aşamasında. Umuyorum ki tüm projelere belirli bir nakdi kaynak sağlanacak ve ödül olarak Al Jazeera Belgesel Kanalı ve diğer Al Jazeera kanallarında yayımlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Balkanlar, her zaman yetenekli film yapımcılarına ev sahipliği yapıyor"

"Endüstri Günleri"nin dünya genelinde belgesel film yapımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendiğini kaydeden Ksiksi, amaçlarının dünyanın birçok bölgesinden yetenekli film yapımcılarını bir araya getirmek olduğunu vurguladı.???????

Balkanlar'daki projelerin platformda büyük bir rekabet içinde olduğunu belirten Ksiksi, "Balkanlar, her zaman yetenekli film yapımcılarına ev sahipliği yapıyor." dedi.

Ksiksi, izleyicilerin doğrudan insan hikayelerini duymak istediklerine, belgesellerin toplumda olup bitenleri gösteren pencere olduğuna işaret ederek, festivalin düzenlenmesine katkıda bulunan tüm sponsor ve ortaklara teşekkürlerini iletti.

Bu arada platform, katılımcılara 70 bin dolar tutarında "ortak yapım ödülü" kazanma fırsatını sunuyor.

???????- 24 belgesel gösterilecek

Festivalin jüri üyeleri arasında Rus yönetmen Vitali Manski, Macar yönetmen Bernadett Tuza-Ritter, Boşnak yönetmen Nermin Hamzagic ve Hırvat yapımcı Vanja Jambrovic ile yapımcı Mohamed Elmongy yer alıyor.

Bosna Hersek'te 8 Eylül'de başlayan ve 12 Eylül'e kadar sürecek AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimleri ve bölge ülkelerinden 24 belgesel, izleyenlerin beğenisine sunulacak.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacını taşıyan festival, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.