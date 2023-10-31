Bilecik Belediyesi'nden çocuklara Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Bilecik Belediyesi'ne bağlı çocuk sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları, büyük bir beğeniyle izlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda sahne alan çocuklar, müzikler eşliğinde dans gösterileri sundu.

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı ile başkan yardımcıları, düzenlenen aktiviteye katılarak çocukların sevincini paylaştı.

"ÇOCUKLARIMIZI AYDINLIK TÜRKİYE İÇİN YARINLARA HAZIRLIYORUZ"

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı aydınlık Türkiye için yarınlara en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Tüm yurtta olduğu gibi kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te de bir haftadır çok güzel etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Yürüyüşler yaptık, fener alayları düzenledik, araç konvoyları oluşturduk ve konserler verdik. Burada da belediyemiz kreşlerinde kalan çocuklarımızın etkinliğinde buluştuk. Belediye Başkanlığı olarak uzman eğitmenlerimizle birlikte çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Bizlere güvenerek çocuklarınızı emanet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklar bize emanetiniz. Onlar bize Atatürk'ün emaneti. Çocuklarımızın her biri bizim için çok önemli ve değerli. Bunu önemsediğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

İzleyenler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, öğretmen ve çocukların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.