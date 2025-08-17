Artvin'de 16 Yıl Aradan Sonra Salikvan Yayla Festivali

ARTVİN'in Yusufeli ve Arhavi ilçelerini birbirine bağlayan Salikvan Yaylası'nda 'Yeşil Yol Projesi' kapsamında 16 yıl aradan sonra festival gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizmde hedeflerimizi 100 milyar dolarlara çıkartmak için yoğun olarak çalışıyoruz. 81 ilde turizmi geliştirerek, 12 aya yaymamız lazım" dedi.

Kentte 16 yıl aradan sonra Salikvan Yayla Festivali başladı. Arhavi ve Yusufeli ilçelerini birbirine bağlayan yaylada, 'Yeşil Yol Projesi' kapsamında etkinlikler düzenlendi. Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in öncülüğünde düzenlenen festival, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Festivale, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan ile Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Ali Semih Aydemir, ilçe belediye başkanları, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

'EN FAZLA TURİST KABUL EDEN 4'ÜNCÜ ÜLKEYİZ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizm gelir hedefinin 100 milyar dolar olduğunu ifade ederek, "Doğa harikası Artvin'in Yusufeli'ndeki cennet köşesindeyiz. Burası turizm açısından olağanüstü güzel bir bölge. Türkiye son dönemlerde turizm alanında önemli gelişmeler sağladı. Dünyada iddialı bir konuma geldi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 61 milyar dolar turizm gelirimiz ve 62 milyon ziyaretçimiz ile dünyada en fazla turist kabul eden 4'üncü ülke konumundayız. Türkiye, olağanüstü bir zenginliğe ve potansiyele sahip olduğu için bu potansiyelden yola çıkarak, Cumhurbaşkanımızın destekleri ve turizmi stratejik sektör ilan etmesiyle beraber Bakanımızın önderliğinde turizm konusunda, ülkesini en iyi tanıtan ülke haline geldi. Turizmde hedeflerimizi 100 milyar dolarlara çıkartmak için yoğun olarak çalışıyoruz. 81 ilde turizmi geliştirerek, 12 aya yaymamız lazım. Artvin'imizde turizmi geliştirmek açısından çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde yürütmekteyiz. Bugün açılan Arhavi ve Yusufeli yolu da turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Salikvan'da da güzel bir şenlik kutluyoruz" diye konuştu.

'ARTVİN İÇİN 8 PROJEMİZ VAR'

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin bölgede yapılan projelere değinerek, "Çorum'dan Artvin'e kadar 11 ilde tarımdan hayvancılığa, eğitimden, kültürden, Yeşil Yoldan sulamasına kadar birçok alandaki projelere destek veriyoruz. Artvin, cennetten bir köşe. Bakanımız Fatih Kacır ile Artvin'de 2025 yılında uygulanacak olan projelerin imza törenlerini yaptık. 2 tanesi sulama, 2 tanesi bitkisel üretim ile ilgili yeşil yol, hayvancılık ve turizm projeleri derken toplamda 8 projemiz oldu. Birçok alandaki projelere destek veriyoruz. Bakanımız Fatih Kacır'ın ciddi destekleri var. Güzel işlerimizi ve hizmetlerimizi sahaya yansıttık" ifadelerini kullandı.

'6 KİLOMETRELİK YOLUMUZU AÇTIK'

Artvin Valisi Turan Ergün ise "Yaklaşık 3 bin rakımdayız. Arhavi ve Yusufeli ilçelerimizin sınır noktasındayız. Serin bir hava var. Yeşil Yol Projesi kapsamında turizme kazandırmak için çaba harcadığımız bölgelerden birisi. Bu proje, DOKAP destekli, İl Özel İdaremiz, Karayollarımız, kamu kurumlarımızla birlikte hayat geçirmeye çalıştığımız bir projedir. 6 kilometrelik grup yolunu açtık. Yeşil Yol kapsamındaki yolu da açtık. Festivalde vatandaşlarımızın coşkusunda ortak oluyoruz" dedi.

3 gün sürecek festival boyunca konserler, halk oyunları gösterileri, spor müsabakaları ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.