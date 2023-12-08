- Antalya'nın manevi mimarlarından 'Sinan-ı Ümmi' türbesi restore edildi

ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesindeki "Sinan-ı Ümmi" türbesi restorasyon çalışmaları tamamlandı. 16 ve 17. yüzyılda bulunduğu coğrafyayı bir kültür havzasına dönüştürerek bölgenin manevi iklimine yön veren kadim şehir Elmalı'nın en önemli değerlerinden "Sinan-ı Ümmi" hazretlerinin türbesinin restorasyonu Antalya Valiliğinin destekleriyle restore edildi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, Sinan-ı Ümmi'nin bir tasavvufçu, bir şair, büyük bir alim olduğunu söyledi.

"Sinan-ı Ümmi, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gönülleri aşk ile, sevgi ile, nur ile etrafında toplayan dualarla bütünleşmiş büyük bir değer olduğunu belirten Karabayram "Bu bölgede kabrin yeniden düzenlenmesi, çevre düzeninin yapılması ve yapı konsoksiyonunun yeniden ele alınması üzere 2021 yılında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Valiliği özel bir çalışma başlattı" dedi. Restorasyon çalışmalarının amacının bu büyük manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve manevi iklimin devam ettirilmesi olduğunu ifade eden Karabayram şunları kaydetti:

"Sinan-ı Ümmi Hazretleri 1657 yılında hakkın rahmetine kavuştu. Tabi bu coğrafyada bir gönül aşkı ile divanı ile şiirleri ile tasavvufu ile aşla ve ruhla yeni gönüller kazandı. Bizde bu gönüllerin gönlünü en güzel şekilde yaşatmak için gönül insanı, aşk insanı, tasavvufçu, ömrünü inanç ruhu ile adamış ve memleket sevdalısı bu güzel insanın kabrini yeniden hayat bulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Tabi burada Elmalı'da yaşayan tüm vatandaşlarımız da bu konuda bize her türlü desteği sağladılar. Onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.

"Geçmişteki güzel günlerine geri döndü"

Sinan-ı Ümmi türbesinin bu yıl tamamlandığını ve bittiğini söyleyen Karabayram, "Sinan-ı Ümmi" türbemiz geçmişten geleceğe doğru malzeme disiplini ile ele alındı ve türbe geçmişteki o güzel günlerine geri döndü. Biliyorsunuz ki, 1960 yılında türbe betonarme malzeme ile yapılmıştı. 1970 yılında da belli uygulamalar geçirmişti. 1970 ve 1980'li yıllarda da yine çeşitli eklentiler almış ve betonarme bir kötüye mahkum edilmişti. Türbemiz şükürler olsun ki, 2020, 2021 ve 2022 yılında başlatılan çalışmalar sonucunda tümden ele alındı" diye konuştu.

"Türbe iki bölümden oluşuyor"

Türbenin iki bölümden oluştuğunu anlatan Karabayram, "Türbemiz bölümden oluşuyor. Sandukasıyla, duvar örgüüsüyle, kubbe örgüsüyle tümüyle yeniden ele alındı. Tabi türbe aşamalarımız devam ederken bir taraftan da çevre etüt çalışmalarımız ayrıca devam etti. Türbenin ilk hali betonarme idi. Betonarme dönüşü ile beraber türbemiz yığma taş malzeme ve limira taşı ile bütünleşik bir şekilde ele alınarak yeni örgüsüyle ve kenetleme sistemiyle, bağlantılarıyla daha modern, daha anlaşılır ve rekonstrüksiyon dediğimiz restorasyonla rekonstrüksiyon dediğimiz yeni bir tanımla ele alınarak rekonstrüksiyon işlemleri tamamlandı ve rekonstrüksiyon olarak yeniden yapıldı" dedi.

"Sinan-ı Ümmi Külliyesi de ele alınacak"

Burada çalışmaların 2023 yılında sonlandırıldığını fakat çalışmaların bitmediğini anlatan Karabayram, "Burada çalışmalar bitmedi. Antalya Valimiz Hulusi Şahin beyin talimatıyla burayı ziyaretinde Elmalı halkına bir müjde verdiler. Burada önümüzdeki dönem içerisinde mülkiyet sorunları çözülünce "Sinan-ı Ümmi" külliyesi de ele alınacak. Kütüphanesi yeniden ele alınarak buradaki çalışmalar sürdürülecektir. Burada bir mülkiyet sorunu var. Bu mülkiyet sorunu giderildikten sonra burada da inşallah Sinan-i Ümmi kütüphanesi ve bu külliye ile beraber su akışlarıyla, yeni bir güzergahla, yeni bir bakışla ve daha güzel ve daha anlamlı kılacak her türlü mimari rötuş ele alınacak" dedi.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Elmalı'yı hiç yalnız bırakmadığını ve "Sinan-ı Ümmi" külliyesinin yapımında, restorasyonunda bizlere çok destek verdiğini kaydeden Karabayram " Burada gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, gerekse valilik olarak elimizden gelen bütün çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah geleceğe dair Elmalı'da çok güzel şeyler olacak. Sinan-ı Ümmi kabri bu güzel Elmalılarla Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüce gönüllü, islam değerlerinin bütün maneviyatına inanmış o güzel gönül değerleriyle her gün gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Tüm Türkiye'yi Sinan-i Ümmi Hazretlerini ziyarete davet ediyoruz. Kabrimiz yüz yıllar önce güller açmıştı. Şimdi o güller daha güzel açıyor. İnşallah bu tür manevi şahsiyetleri toplumumuzda değer katmış, toplumumuzda öncü olmuş, bu ülkenin kaderinde kader bağlarında çizgisi olmuş bu manevi şahsiyetler yaşatmaya yaşatılmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Elmalı Cami Atik Mahalle Muhtarı Mustafa Ordu ise, "Geçmiş dönemden bugüne kadar gelen Sinan-ı Ümmi Türbemiz sağ olsun valiliğimiz tarafından 2-3 yıllık süreç zarfında çok güzel şekilde restore edildi. Biz bu mahallede büyüdük. Bu mahallenin çocuğuyuz. İlk eski hali ile şimdiki hali arasında çok bariz değişiklikler yapıldı. Geçmişten gelen türbemiz Allah'ın izni ile ilerleyen zamanlarda geleceğe doğru daha iyi güzel şartlarda taşınacak. Bu süreçte sayın valilerimize ve Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve Antalya Valimiz Hulisi Şahin beyin külliyenin mülkiyet sorunu çözüldükten sonra külliyemiz en güzel şekliyle restore edilerek halkımızın hizmetine açılacak" diye konuştu.