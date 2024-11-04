Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Renkli Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali"nin ikinci gününde farklı etkinlikler sanatseverlerle buluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı, turizm kenti Antalya'daki etkinliklerle devam ediyor.

Sanatseverler, Side Antik Tiyatro'daki Homeland "Serkan Çağrı ve Tuluğ Tırpan" konseriyle eğlenceli anlar yaşadı. 3. Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı da Saat Kulesi'nde konser verdi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen çocuk operası "Rapunzel", Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde minik sanatseverlerle buluştu.

Kültür gezileri kapsamında ise "Boran Eser Kavaz ile Kültür Yolu Gezisi"nde tarihi Kaleiçi'ndeki simge yapılar ziyaret edildi. Lonca Studio Cam Atölyesi'nde "Sıcak Cam Üfleme Gösterisi" gerçekleştirildi.

"Yaşayan Miras Rotası" etkinliğinde, Antalya Etnografya Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi ve Coğrafya Geleneğin Kaderi: Antalya Sergisi ziyaret edildi. Bir restoranda "Picasso'nun Sevdiği Yemekler Menüsü Tadım" etkinliği düzenlendi.

Kaleiçi'nde yapılan "Tatlı Düşler: Reçel Tadımı"nda festival katılımcıları, farklı lezzetleri deneyimleme şansı yakaladı, "Ebru Workshop"unda kendi ebru eserlerini oluşturdu.

"Farha" filminin Türkçe alt yazılı gösteriminin ardından yönetmen Darin J. Sallam, yönetmen Faysal Soysal'ın moderatörlüğünde kendi sinema yolculuğunu ve Filistin sinemasını anlattı.

Antalya Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu'nda, fotoğraf sanatçıları Serhan Serter ve Seyit Konyalı söyleşisi sonrası "Fotomaraton Ödül Töreni"nde kazananlara ödülleri verildi. Arkeoloji Müzesi, Ekin Berk ile "Lycian Art Project Antik Çağ Bezeme Motifleri" atölyesi ve Yasemin Bilgin Zaim'den "Tepme Keçe Yapım Atölyesi"ne ev sahipliği yaptı.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Ayşe Taç ile Döşemealtı Halısı Dokuma Atölyesi" meraklılarıyla buluştu. Etnografya Müzesi'nde, "Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu "Atilla Önen'le Fığla Bardağı Yapımı Atölyesi" ve The Land Of Legends Shopping Avenue'de ise Serap Özer'den "Telkari Atölyesi" katılımcılarını ağırladı.

"Gezen Sinema" ise Antalya Açık Cezaevi'nde mahkumlarla buluştu. Etkinlik kapsamında "Gezgin Ozanlar" konseri ve ardından uzun metraj sinema filmi gösterimi gerçekleştirildi.

Çocuklar için de etkinlikler düzenlendi

Festival boyunca, Konyaaltı Sahil Yaşam Park'ta kurulan Çocuk Köyü'nde, çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı etkinliklerle devam etti. Çocuklar, "Arı Maya", "Özgür Özgülgün ile Tarihe Yolculuk" ve "Mehtap Teker ile Masal Diyarına Yolculuk" etkinliklerinde eğlendi.

"TURSAK ile Çocuk Filmleri Festivali"nde ise "Ejderham ve Ben" ile "Cesur İtfaiyeci" filmleri, Paribu Cineverse Antalya Migros'ta gösterildi. Festival kapsamında Tolga Canbeyli ile "Oyunculuk Atölyesi" ve Ümran Özen ile "Çocuklar İçin Bilinçli Nefes Atölyesi", minik katılımcılara yeni bilgi ve beceriler kazandırdı.