Antalya'da 160 yıllık "Polisin Konağı" restore edilecek

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde koruma altında bulunan yaklaşık 160 yıllık "Polisin Konağı" Antalya Valiliği tarafından restore edilerek turizme kazandırılacak.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nca (YİKOB), İbradı ilçesinde bulunan ve 1860 - 1870 yılların sonunda yapıldığı bilinen "Polisin Konağı" restore edilecek. Antalya Valiliği tarafından çalışmaların son aşamasına gelindiği, önümüzdeki günlerde ise konağın restorasyon işlemlerine başlanılacağı bildirildi.

İbrahim Dülek Evi (Polisin Konağı) Rölöve-Restitüsyon- Restorasyon Projesi, 2017 yılında İbradı belediyesi'ne Antalya Valiliği tarafından verilen proje ödeneği doğrultusunda tarihi konağın belgeleme çalışması yapılıp yapı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/02/1981 tarih ve 2592 sayılı kararı ile "2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edildi.. Tarihi konak restore edilerek ıbradı ilçesine yöresel mutfak ve kültürel hizmet binası olarak halkın kullanımına açılacak.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Akın Akyol Konakta İnceleme yaptı.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, halk arasında "Polis'in Konağı" diye anılan konağın polis Mehmet Efendi ve ailesi tarafından 1860 ve 1870 lı yılların başlarında yaptırılmış bir konak olduğunu söyledi. Barok tarzda yaptırılmış konaklardan birisi olduğunu söyleyen Karabayram, "Cumbasının üzerinde, dolaplarda, duvarlarda ve şerbetliklerde kalem işçi boyaları ve süslemeler mevcuttur. Önünde büyük üzüm bağı ve bahçesi olan sayılı konaklardandır" dedi.

"Osmanlı'nın izlerini taşıyor"

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan konağın Osmanlı'nın izlerini taşıyan onun ruhunu geçmişten bugüne kadar yaşatmaya çalışan bir konak olduğunu dikkat çeken Karabayram, "Konak 1860' lı yılların başında yapılmış. Polis Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı kayıtlara geçmiş. Tabi ki bu yapının kurtarılması başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyin talimatı ve Sayın Valimiz Ersin Yazcı beyin büyük gayretle desteği ile konak ayağa kaldırılacak. Şu anda konağın muvafakatname süreçleri devam ediyor. İbradı "Polisin Evi konağı da ismi ile, manevi değeri ile ve kültürü ile günümüze gelmesi, hem de polisin konağı ismini alması sebebiyle Kahraman Türk polisinin de isminin yaşayacağı bir konak olarak hayat bulacak İsmi zaten polisin konağı. Buranın projede bir bölümü müze olarak bir kısmı da turzimsel faaliyetlerin sürdüğü bir yer olarak planlanıyor. İnşallah burada geleceğe dair çok şeyler yapılır" dedi.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahip çıktı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konağın ayağa kaldırılması için talimat verdiğini anlatan Karabayram, Yapıya baktığımız zaman yapı mail-i inhidam durumunda. Bina önce askılama sistemi ile ele alınması lazım. Yapımın yüzde ellisi şu anda toprak altında. Bir kısmı ayakta. İklimsel koşullara dayanamamış. Sağ olsun sayın Bakanımız Süleyman Soylu bey ve Sayın Valimiz Ersin Yazıcı bey bu konağı sahip çıktılar. Çok yakında bu konak Osmanlı döneminden bugüne olan o ihtişamına, o ruhuna, o saadetine yeniden kavuşacaktır" diye konuşan Karabayram, şöyle devam etti.

"160 yıllık bir yapı"

Yapının yaklaşık 160 yıllık bir yapı olduğunu söyleyen Karaayram, "İbradını'nın da genel merkezine hakim bir yapıdır. Osmanlı'nın belli bir dönem izlerini taşıyor. Bunun için yapının hem konservatif, hem statik açıdan ele alınması gerekiyor. Yapı Antalya Koruma Bölge Kurulunca projeleri onaylanmış bununla ilgili tüm çalışmalar tamamlanmış durumda. Şu anda da yapının gelecek nesillere aktarılması için plan ve çalışmalar yapılıyor. Bilindiği üzere İbradı bölgesinde Osmanlı döneminin izlerini taşıyan birçok yapı var. Fakat nitelik ve nicelikler bakımından baktığımız zaman motifle bezelemeleriyle, süsleriyle eski taş ustalarının geleneklerini yansıtan bu yapının ayrı bir özelliği olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Akın Akyol, Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan ve polis evi olarak adlandırılan evin zamanın yıpratıcı şartları altında bir bölümünün yıkılmış olduğunu söyledi. Bu yapının Osmanlı dönemine ait olduğunu dikkat çeken Akyol,"Evin en gösterişli salonunun olduğu bölüm ve çatısı çökmüş. Burada Osmanlı döneme ait bir yapım stilini görüyoruz. Duvarlarda ve şerbetliklerde kalem işleriyle beraber yapılan süslemeler oldukça gösterişli. Hem de İbradı'nın Anadolu'da öne çıkan özelliği olan düğmeli evler olarak bunların güzel bir örneğidir. Burada yapılacak restorasyon çalışmalarıyla birlikte yeniden ayağa kalkacak. Bu evde olması gerektiği gibi eski haline geleceğini düşünüyorum" dedi.

"Polis'in Konağı"

Halk arasında Polis'in Konağı diye anılan konak. Polis Mehmet Efendi ve ailesi tarafından yaptırılmıştır. Barok tarzda yaptırılmış, konaklardan birisidir. Cumbasının üzerinde, dolaplarda, duvarlarda ve şerbetliklerde kalem işçi boyaları ve süslemeleri vardır. Önünden büyük üzüm bağı ve bahçesi olan sayılı konaklardandır.

Polis Mehmet Efendi, 01.07.1863 yılında İbradı'da doğmuş ve 15.10.1949 yılında vefat etmiştir. Mezarı İbradı'dadır. Babasının adı, Hasan, annesinin adı Gülsüm'dür. Eşinin ismi Ematullah'tır. Osmanlı Dönemi'nin ilk Polis Müdürlerindendir. Yani Zabıtan Amiridir. Ailesinin lakabı Pehlivanzade'dir. Sonradan Koçak soyadını almışlarıdır