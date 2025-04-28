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Ankara'nın Modern Mirası UNESCO Geçici Listesi'nde!

Ankara'nın Modern Mirası UNESCO Geçici Listesi'nde!
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın modern mimarisi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildiğini duyurdu. Bu gelişme ile Türkiye'nin UNESCO listesindeki varlık sayısı 80'e yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın modern mirasının UNESCO listesine kaydedilmesine ilişkin, "TBMM binalarından Gençlik Parkı'na, Güvenpark'tan Kızılay'a kadar birçok simgesel yapı, Ankara'nın dünyaya örnek kentleşme modelini yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkent'in, "Ankara: Modern Bir Cumhuriyetin Planlaması ve İnşası" başlıklı dosya ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildiğini anımsattı.

Ersoy, "TBMM binalarından Gençlik Parkı'na, Güvenpark'tan Kızılay'a kadar birçok simgesel yapı, Ankara'nın dünyaya örnek kentleşme modelini yansıtıyor. UNESCO yolculuğunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hedef: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin listedeki varlık sayısı 80'e yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ankara'nın, planlı şehircilik anlayışıyla şekillenen yapılı çevresi ve modern mimarisinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilmesiyle Türkiye'nin listedeki varlık sayısının 80'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 2021'de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubunun katkılarıyla hazırlanan dosyanın, 20. yüzyılın modern başkentlerine örnek teşkil etmesi nedeniyle UNESCO'nun 2, 4 ve 6 numaralı kültürel miras kriterleri kapsamında geçici listeye dahil edildiği kaydedildi.

Dosyada, Atatürk Bulvarı'nın kuzey-güney doğrultusunda uzanan aksı ile Ulus ve Kızılay bölgelerinin ana bileşenler olarak yer aldığı aktarılan açıklamada, TBMM'nin birinci, ikinci ve üçüncü binaları, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Güven Park, Gençlik Parkı, Ulus Meydanı, Ankara Garı, İş Bankası binası, çeşitli bakanlık yapıları ve Kızılay Meydanı gibi simgesel yapıların, Ankara'nın planlı gelişimini ve modernleşme sürecini yansıtan önemli unsurlar arasında gösterildiğine işaret edildi.

Açıklamada, Bakanlığın, Türkiye'nin evrensel kültürel ve doğal miras değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtılması ve korunması amacıyla, UNESCO başta olmak üzere küresel işbirliği mekanizmalarından yararlanılarak bu değerlerin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılmasını hedeflediği vurgulandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Kültür Sanat
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