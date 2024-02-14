Ankara'da Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Açıldı

Ankara'da, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan "Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi" açıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, somut olmayan kültürel mirasın derlenmesi, değerlerin ve kültürün kuşaktan kuşağa aktarılarak korunması ve kültür turizmi potansiyelinin artırılması amacıyla hayata geçirilen müzenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, ilçenin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için bir arada bulunduklarını söyledi.

Şimşek, UNESCO'nun 2003 yılında kabul ettiği bir sözleşmeyle tanımlanan somut olmayan kültürel miras kavramının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Bu mirasın geçmişi, gelenekleri ve yaşam tarzlarını yansıtan unsurları içerdiğini dile getiren Şimşek, müzenin bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürüttükleri projede Gölbaşı ilçesinin 54 mahallesinde 203 kaynak kişiyle gerçekleştirilen alan çalışmalarının önemli olduğunu belirten Şimşek, bu çalışmaların sonucunda müzenin içeriğinde doğumdan ölüme kadar insan yaşamındaki çeşitli farklılıklara odaklanıldığını, müzenin sadece bir sergi alanı değil aynı zamanda ilçenin somut olmayan kültürel mirasını yaşatmak için bir merkez olacağını söyledi.

İlçenin eserlerini gün yüzüne çıkarmaya başladıklarını belirten Şimşek, şöyle dedi:

"Bunlardan biri Oyaca'da bulunan Külhöyük. 2 sene önce kazılarına başladık ve 5 bin yıllık yapıya ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Seyit Yusuf Türbemizin tescilini yaptırdık. Allah nasip ederse onu ilçemizin envanterine katacağız. Yine 5 milyon yıl önce oluşuma başlamış Damlataş Mağarası'ndan bile çok özellikli Tulumtaş Mağaramızı Gölbaşı'na kazandırdık. Yurtbeyi Mahallesi'nde bulunan tarihi mağaramızın çalışmalarına başladık. Gölbaşı gerçekten turizmin ve tarihin kenti olacak inşallah."

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı da insanı geçmişiyle buluşturan ve yüzleştiren yerlerin önemli olduğunu dile getirdi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz da uzun ve sabırlı bir araştırmayla ilçenin bütün köylerini gezdiklerini, ilçede yaşayan ne kadar kültürel değer varsa tespit ettiklerini ve bunların kitaplaşmasını sağladıklarını anlattı.

Oğuz, "Binlerce yıl boyunca insanoğlu öğrendiği, deneyim kazandığı şeyleri yavaş yavaş unutmaya başladı. Bu unutmanın köklerden kopmak ve dallarının da zaman içinde kuruması anlamına geleceğini uluslararası toplum değerlendirdiği için biz bu kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu müze hem Gölbaşı'nda hem de Türkiye'de fark yaratacak." diye konuştu.

Daha sonra müze gezildi.

Müzede, kırklama, dış hediği, sünnet gelenekleri, asker uğurlama, kına gecesi, düğün gelenekleri, geleneksel sohbet toplantıları, mutfak kültürü, el sanatları, sözlü anlatımlar ve geleneksel çocuk oyunlarına ilişkin unsurlar yer alıyor.

Açılışa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Musa Şahin, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Özer Polat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.